Nga phủ quyết dự thảo của HĐBA trừng phạt Syria

Binh sỹ Syria. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là tuyên bố của Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin bên ngoài Phòng họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/8.



Ông Churkin cho rằng, Hội đồng Bảo an cần sử dụng đối thoại và ngoại giao để thuyết phục Syria ngừng đàn áp những người biểu tình bằng bạo lực. Trừng phạt có thể khuyến khích đối đầu hơn nữa trong khi Liên hợp quốc cần khuyến khích đối thoại.



Dự thảo nghị quyết trên kêu gọi phong tỏa tài sản 23 quan chức chủ chốt của Syria, kể cả Tổng thống Assad, cấm đi lại đối với 21 quan chức Syria trong số quan chức bị phong tỏa tài sản này (trừ tổng thống Assad và em trai ông), phong tỏa tài sản của hai công ty có liên quan đến đàn áp người biểu tình.



Các nhà ngoại giao ở Liên hợp quốc cũng cho biết, dự thảo nghị quyết còn có thể bị nhiều thành viên khác của Hội đồng Bảo an phản đối, trong đó có Trung Quốc, nước có quyền phủ quyết./.