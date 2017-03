Nga: Say xỉn là tình tiết tăng nặng

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong tháng 6, 1/3 số tội phạm đã thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng say rượu, nghiện ma túy hoặc các chất độc hại khác, trong khi tỷ lệ này chỉ chiếm 1/8 số tội phạm trong năm tháng đầu năm. Vì lẽ đó, Duma quốc gia nhất trí cần phải coi tình trạng say xỉn do rượu và ma túy trong khi phạm tội là tình tiết tăng nặng.

Trước đó, Duma quốc gia Nga cũng đã thông qua điều khoản sửa đổi luật xử phạt hành chính với nội dung tăng tiền phạt lên 500 rúp (ba triệu đồng VN) đối với các điểm tụ tập uống rượu bia trên đường phố, sân vận động, vườn hoa, công viên và những nơi công cộng khác.

Nửa năm trước, Duma quốc gia Nga đã một lần sửa đổi luật xử phạt đối với các điểm tụ tập uống rượu bia ở nơi công cộng, tăng tiền phạt từ 100 rúp lên 300 rúp (0,6-1,8 triệu đồng VN). Tuy nhiên, ngoài tiền phạt chưa đủ đô còn có nguyên nhân là cảnh sát làm ngơ. Do đó trong điều luật mới nêu rõ: Ngành công an phải xác định nạn nhậu nhẹt trên đường phố là tệ nạn xã hội cần nghiêm cấm.