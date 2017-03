Nga sẽ lắp máy dò chất nổ trên tàu điện ngầm

Ria Novosti

"Các nhà khoa học đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh để phát triển các máy dò thuốc nổ. Những thiết bị mà chúng tôi đang có không đủ hiệu quả bởi chúng không thể dò tất cả các loại chất nổ",dẫn lời Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Sergei Shoigu cho hay.

Tuyên bố trên được đưa ra sau vụ tấn công kép trên tàu điện ngầm ở Matxcơva hôm 29/3 làm 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Ngay sau đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev yêu cầu thiết lập hệ thống phức hợp an ninh cho các phương tiện giao thông công cộng của nước này.

Nga đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống an ninh tối tân cho hệ thống giao thông công cộng trước năm 2014, gồm trạm kiểm soát ở lối vào các đầu mối giao thông và thẻ xác nhận danh tính trên vé. "Chúng tôi sẽ phải hy sinh một chút tự do để đảm bảo an ninh", Shoigu nói.

Hai phụ nữ đánh bom liều chết từ Dagestan, nước cộng hòa thuộc vùng Bắc Kavkaz của Nga, quấn thuốc nổ quanh người, lên tàu điện ngầm ở Matxcơva hôm 29/3 và làm chúng nổ tung.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan mang tên "Tiểu vương quốc Kavkaz" do Doku Umarov cầm đầu nhận trách nhiệm vụ đánh bom kể trên. Umarov tuyên bố đó là hành động trả thù cho chiến dịch mà an ninh Nga tiến hành tại Ingushetia hôm 11/2 và đe dọa sẽ thực hiện thêm nhiều vụ tấn công khác.

Theo Ngọc Sơn ( VNE)