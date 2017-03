Nga siết chặt an ninh đầu mối giao thông trọng điểm

Bộ trưởng Nurgaliev đã đưa ra chỉ thị trên tại phiên họp lãnh đạo Bộ Nội vụ Nga bàn công tác bảo đảm an ninh giao thông-vận tải tổ chức tại Mátxcơva chiều 11/2.



Ông nêu rõ song song với số lượng cảnh sát và nhân viên an ninh thường trực tại những đầu mối giao thông quan trọng có đông người tụ tập như sân bay, bến cảng, nhà ga..., cách làm việc của họ cũng phải được thay đổi theo hướng bảo đảm an ninh tốt hơn và hiệu quả hơn, với mục đích cuối cùng là ngăn chặn thành công mọi mưu toan khủng bố, bắt giữ bọn âm mưu gây chết chóc và bảo đảm an ninh cho nhân dân.



Đồng thời, các nhân viên an ninh, chuyên gia chất nổ và cảnh sát phải phối hợp hoạt động với nhau và hỗ trợ nhau. Tất cả các đầu mối giao thông quan trọng đều phải được trang bị các thiết bị hiện đại nhằm kiểm tra và phát hiện chất nổ.



Trước đó, chiều 10/2 và sáng 11/2, Tổng thống Dmitry Medvedev đã bất ngờ tới kiểm tra công tác an ninh tại Nhà ga tàu hỏa Kiev và sân bay Vnukovo, phát hiện thấy tại Nhà ga Kiev không có cảnh sát nào trực.



Tổng thống Medvedev ngay lập tức đã ra lệnh cho các cơ quan hữu quan Nga phải thi hành các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo đảm an ninh giao thông-vận tải.



Ông Medvedev khẳng định Nga sẽ làm hết sức mình để không cho phép tái diễn những sự kiện tang tóc như vụ đánh bom liều chết chiều 24/1 tại sân bay quốc tế Domodedovo làm 36 người thiệt mạng và gần 180 người bị thương.





