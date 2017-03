Nga: "Tấn công Syria sẽ gây hậu quả thảm khốc"

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại Moscow. Ảnh: EPA

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng "thận trọng" với vụ khủng hoảng này và cần tuân thủ luật pháp quốc tế.

"Cố gắng để vượt mặt Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, phương Tây một lần nữa tìm kiếm những lý do vô căn cứ để can thiệp quân sự vào khu vực. Việc làm này sẽ đem lại những đau khổ mới cho Syria và những hậu quả thảm khốc khác cho các nước Trung Đông và Bắc Phi", BBC dẫn lời người phát ngôn Nga tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin thể hiện quan điểm không ủng hộ một quyết định mạnh tay với Syria. Ông nói với Thủ tướng Anh David Cameron trong cuộc điện đàm hôm 26/8 rằng không có bằng chứng nào chứng tỏ chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Nga sẽ không tham gia vào bất cứ hành động quân sự nào, và cảnh báo rằng sự can thiệp sẽ gây hậu quả thảm khốc cho khu vực.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga hôm qua bắt đầu điều các máy bay đến Syria để sơ tán công dân có mong muốn rời khỏi quốc gia đang đứng bên bờ vực bị tấn công này. Một chuyến bay của bộ này chở theo 89 người, trong đó phần lớn phụ nữ và trẻ em, từ Syria đã đáp xuống sân bay ở Nga.

Về phía Trung Quốc, hãng thông tấn nhà nước Xinhua hôm nay cho biết các cường quốc phương Tây đã vội vã kết luận về việc sử dụng vũ khí hóa học và ai đứng đằng sau đó, trong khi các thanh sát viên chưa kết thúc điều tra.

Mỹ và các nước đồng minh đang xem xét việc tấn công vào Syria để trừng phạt việc sử dụng vũ khí hóa học tại ngoại ô Damacus hôm 21/8. Mỹ nói bằng chứng của vũ khí hóa học là "không thể chối cãi", trong khi Anh cho biết đang chuẩn bị phương án cho hành động quân sự tại Syria.

Từ Brunei, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết quân đội nước này đã "sẵn sàng" để hành động nếu được Tổng thống Obama yêu cầu.

"Chúng tôi đã chuẩn bị. Chúng tôi đã di chuyển các vũ khí cần thiết để sẵn sàng tuân thủ bất cứ lựa chọn nào mà tổng thống đề ra. Chúng tôi đã sẵn sàng", ông Hagel nói.

Washington Post dẫn nguồn tin là một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc những cuộc tấn công quân sự chớp nhoáng vào một số mục tiêu ở Syria. Hành động này có thể chỉ kéo dài trong ba ngày, bao gồm các tên lửa hoặc các máy bay ném bom tầm xa, không kích các mục tiêu quân sự không liên quan trực tiếp đến kho vũ khí hóa học của Syria.

Theo Reuters, cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria có thể bắt đầu vào ngày 29/8 tới, sau khi quyết định về hành động quân sự được Tổng thống Obama thông qua.

