Nga tiếp tục gửi máy bay sơ tán công dân khỏi Syria

Người dân Nga sơ tán khỏi Syria. (Nguồn: ria.ru)

"Một chiếc máy bay Il-62 đã tới Latakya. Bằng chuyến bay đặc biệt này nhiều công dân Nga và các nước SNG có nguyện vọng sẽ được trở về Nga," phát ngôn viên của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga nói.



Ngay trước đó, một chuyến bay của Bộ này chở theo 89 người, trong đó phần lớn phụ nữ và trẻ em, từ Syria đã đáp xuống sân bay ở Nga.



Tình hình ở Syria diễn ra bước ngoặt vào ngày 21/8 sau khi truyền thông phương Tây thông báo về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damacus đã giết chết hàng trăm người.



Mỹ và các nước phương Tây ngay sau đó đã công khai nói về khả năng can thiệp quân sự vào Syria.



Theo Reuter, cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria có thể bắt đầu vào ngày 29/8 tới, sau khi quyết định về hành động quân sự được Tổng thống Obama thông qua.



Trong khi đó, Thủ tướng Anh Cameron đã kêu gọi triệu tập họp quốc hội khẩn cấp để bàn về hành động đáp trả bằng sức mạnh đối với việc quân chính phủ Syria xử dụng vũ khí hóa học. Dự kiến nghị viện sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết trừng phạt. Tuy nhiên, nghị quyết này có thể không mang tính ràng buộc.



Các nước trong khu vực bày tỏ lo ngại trước cuộc tấn công quân sự vào Syria có thể gây nên bất ổn nghiêm trọng, trở thành nguy cơ đối với an ninh khu vực.



Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dekhgan tuyên bố rằng, “ổn định và an ninh ở khu vực sẽ bị đặt dưới nguy cơ trong trường hợp can thiệp bằng quân sự” của phương Tây.



Cuộc xung đột kéo dài ở Syria thời gian qua đã giết chết hàng trăm ngàn người dân thường và làm hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà của đi lánh nạn./.

