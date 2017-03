Nga tiêu diệt nhóm tội phạm có âm mưu khủng bố

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Nhóm khủng bố trên bị phát hiện và BỊ bao vây tối 6/10 tại một căn hộ chung cư ở Tyrnyaus. Ngay lập tức, dân chúng tại đây được sơ tán và lực lượng an ninh-đặc nhiệm bổ sung đã được điều động.



Đáp trả yêu cầu đầu hàng để được khoan hồng của phía lực lượng bảo vệ an ninh trật tự Nga, bọn khủng bố đã nổ súng chống trả quyết liệt. Cuối cùng, các nhân viên an ninh Nga đã tiêu diệt toàn bộ nhóm này.



Tin tức ban đầu cho biết người ta đã nhìn thấy xác của ít nhất hai tên khủng bố. Không có ai thương vong đối với lực lượng an ninh và dân thường Nga ./.

(Theo Vietnam+)