Nga: Tìm thấy 16 thi thể vụ lật dàn khoan Kolskoye

Giàn khoan dầu Kolskoye. (Nguồn: Shipspotters)

Như vậy, trong tổng số 67 người có mặt trên dàn khoan, 14 người đã được cứu sống, trong đó có bốn người bị thương, 16 người thiệt mạng và 37 người vẫn bị coi là mất tích.



Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga và các bộ, ngành liên quan tiếp tục phái các máy bay lên thẳng và tàu cứu hộ tìm kiếm những người bị nạn dù Biển Okhod vẫn có gió to, sóng dữ và nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.



Một trong những giả thiết đầu tiên được nêu ra về nguyên nhân lật dàn khoan trên là do bão biển và việc vi phạm an toàn giao thông khi di chuyển dàn khoan./.

