Nga, Trung Quốc phản đối dự thảo nghị quyết trừng phạt CHDCND Triều Tiên

Chính vì sự phản đối này nên tiến trình soạn thảo nghị quyết mới trừng phạt CHDCND Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang lâm vào bế tắc. Tuy nhiên, cho đến nay "Nhóm P5+2" - 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Nhật Bản và Hàn Quốc đều nhất trí về việc đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân hôm 25/5 của CHDCND Triều Tiên. "Nhóm P5+2" cũng đồng thuận trong việc áp đặt các biện pháp cấm vận đối với Bình Nhưỡng trong khuôn khổ Nghị quyết 1718 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Được biết, Bộ Quốc phòng Anh đã cử một máy bay quân sự đặc chủng VC10 đến trung tâm căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản để giúp kiểm tra cường độ của vụ thử hạt nhân mà Bình Nhưỡng tiến hành hôm 25/5.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoo Myung-hwan sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Hillary Clinton tại Mỹ (4-6) về các biện pháp đối phó trước việc CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân và bắn tên lửa.

Giới truyền thông cho biết, Thủ tướng Nhật Taro Aso và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc điện đàm và nhất trí về sự cần thiết thông qua một nghị quyết mới đối với CHDCND Triều Tiên, trong đó bao gồm cả các biện pháp trừng phạt bổ sung. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada nhấn mạnh, Tokyo sẽ không khởi xướng bất cứ hành động thù địch nào chống lại Bình Nhưỡng, nhưng sẵn sàng tự vệ. Tuyên bố này được đưa ra nhân cuộc hội đàm (30/5) giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Sang-hee, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada. Giới chuyên môn cảnh báo, Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị phóng một tên lửa tầm xa trong thời gian tới.