Nga và Mỹ phối hợp chống ma túy tại Afghanistan

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Mátxcơva, Nga, người đứng đầu Cơ quan chống ma túy Nga Vicktor Ivanov cho biết ba trong số bốn cơ sở bị phá hủy chuyên sản xuất hêrôin, cơ sở còn lại sản xuất thuốc gây nghiện moócphin.



Ngoài 932kg hêrôin, những người tham gia chiến dịch còn tiêu hủy 159kg thuốc phiện, thu giữ được trong cuộc đột kích nói trên. Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Nga Eric Rubin xác nhận những thông tin do ông Ivanov cung cấp, đồng thời khẳng định cuộc đột kích này nằm trong chiến dịch lớn hơn của Mỹ tấn công các đường dây tuồn ma túy ở Afghanistan ra nước ngoài.



Cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA) ước tính số hêrôin bị tiêu hủy có giá thị trường khoảng 55,9 triệu USD, song các phương tiện thông tin đại chúng Nga đưa ra con số cao hơn nhiều, khoảng 250 triệu, thậm chí có thể lên tới 1 tỷ USD.



Theo ông Ivanov, cuộc đột kích ở Nangarhar được tiến hành sau ba tháng chuẩn bị dựa trên các thông tin tình báo do phía Nga thu thập được.



Đây là chiến dịch phối hợp đầu tiên từ trước đến nay giữa DEA với các lực lượng chống ma túy của Nga và Afghanistan. 70 nhân viên chống ma túy được huy động tham gia chiến dịch này, với sự hỗ trợ của chín máy bay lên thẳng và một số nhân viên thuộc Lực lượng hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại Afghanistan.



Afghanistan sản xuất khoảng 90% lượng thuốc phiện lưu thông trên thế giới. Nguồn ma túy từ Afghanistan đang đe dọa an ninh và trật tự xã hội ở Nga và các nước Trung Á.



Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barak Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã thành lập một nhóm làm việc chung do ông Ivanov đứng đầu nhằm tăng cường phối hợp giữa hai nước trong cuộc chống buôn bán ma túy.



Các nhà quan sát cho rằng mức độ hợp tác chống ma túy giữa Nga và Mỹ phản ánh sự cải thiện trong quan hệ giữa hai nước./.





