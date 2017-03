Nga và Trung Quốc đàm phán về an ninh chiến lược

Đoàn đại biểu Trung Quốc do Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc, người đang ở thăm Nga theo lời mời của Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev, dẫn đầu.



Tại cuộc đàm phán, hai bên đã trao đổi cho nhau lập trường, quan điểm của mỗi bên về những vấn đề quốc tế nóng bỏng, đồng thời thảo luận những biện pháp nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược và sự tương hỗ giữa Nga và Trung Quốc.



Mátxcơva và Bắc Kinh đã nhất trí cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước về những vấn đề quốc tế đã góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.



Để củng cố hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau và cải thiện tình hình an ninh quốc tế, hai nước nhận thức được rằng cần phải lập kế hoạch phát triển mối quan hệ Nga-Trung Quốc trong vòng mười năm tới ở tầm chiến lược và toàn diện.



Về dài hạn, mối quan hệ đối tác chiến lược Nga-Trung Quốc phải trung thành với những nguyên tắc như tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi và láng giềng thân thiện, trong khi tiến hành phối hợp chiến lược.



Nga và Trung Quốc tiến hành đàm phán an ninh chiến lược lần thứ tư tại Bắc Kinh vào tháng 12/2009, khi đó hai bên đã ký biên bản hợp tác trong lĩnh vực an ninh chiến lược.



Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2012 tại Trung Quốc./.





