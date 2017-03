Nga-Grudia: Hội đồng Bảo an vẫn chưa có nghị quyết

Nửa đêm 28-8, tại New York (Mỹ) Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã triệu tập phiên họp xem xét tình hình Grudia theo yêu cầu của Grudia và nguyện vọng của Mỹ với lý do Nga vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Đây là phiên họp thứ sáu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về xung đột Nga-Grudia trong ba tuần qua. Trong phiên họp, đại sứ các nước phương Tây đã chỉ trích Nga can thiệp quân sự tại Grudia. Đáp lại, đại sứ thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin đã lên án chính sách nước đôi của Hội đồng Bảo an khi công nhận Kosovo độc lập nhưng lại không thừa nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia. Đại sứ Vitaly Churkin tuyên bố Nga thừa nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hiệp ước Helsinki năm 1975, Tuyên bố năm 1970 về các nguyên tắc luật pháp quốc tế và nhiều văn bản quốc tế khác. Cuối cùng, phiên họp đã không thông qua được nghị quyết nào cụ thể. Hiện thời trên bàn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có hai dự thảo nghị quyết, một của Nga và một của Pháp. Chắc chắn khó có nghị quyết nào được thông qua trong thời gian gần. Cùng ngày 28-8, Quốc hội Grudia đã thông qua nghị quyết gồm sáu điểm đề nghị chính phủ Grudia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau khi Nga công nhận hai lãnh thổ tự trị Nam Ossetia và Abkhazia là hai quốc gia độc lập. Quốc hội Grudia cũng yêu cầu hủy bỏ mọi hiệp định liên quan đến việc duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nam Ossetia và Abkhazia. Trong khi đó, chủ tịch Quốc hội Nam Ossetia thông báo, ngày 2-9 tới, Nam Ossetia sẽ ký hiệp định về việc chấp nhận Nga bố trí căn cứ quân sự tại Nam Ossetia. Còn Mỹ tuyên bố dự kiến sẽ hủy bỏ hiệp định hợp tác hạt nhân dân dụng với Nga. Tổng thống Mỹ sắp tháo khoán 5,75 triệu USD viện trợ cho Grudia. (Theo RIA Novosti, AFP, Reuters)