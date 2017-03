Ngân hàng lớn nhất Mỹ ngưng giao dịch với WikiLeaks

Theo hãng tin Reuters, lý do được ngân hàng này đưa ra là WikiLeaks dính líu đến những hoạt động không phù hợp với chính sách của họ.





Phản ứng trước động thái trên, WikiLeaks đã phát thông điệp kêu gọi những người yêu tự do đóng tài khoản tại Bank of America. Trong khi đó, ông Julian Assange, nhà sáng lập WikiLeaks, đã lên án động thái của Bank of America và khẳng định rằng website này vẫn sẽ tồn tại và hoạt động mạnh mẽ.

Trước Bank of America, một số công ty dịch vụ tài chính khác, như MasterCard, PayPal và Visa Europe cũng ngưng giao dịch với WikiLeaks, dẫn đến những vụ tấn công trả đũa trên mạng của những người ủng hộ WikiLeaks. Dù vậy, các chuyên gia bảo mật nói với hãng tin AP rằng một cuộc tấn công trên mạng nhằm vào Bank of America là khó hơn nhiều so với những vụ trước đó.





WikiLeaks gần đây từng tiết lộ rằng họ sẽ công bố tài liệu mật cho thấy những “hành vi kinh doanh sai trái” của một ngân hàng Mỹ lớn vào đầu năm 2011. Nhiều người phỏng đoán rằng mục tiêu của lần công bố tài liệu này có thể là Bank of America.