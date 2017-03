Wegelin & Co tuyên bố sẽ đóng cửa Ảnh: WSJ

Báo Wall Street Journal cho biết Wegelin & Co đã đồng ý trả 20 triệu USD bồi hoàn cho Cục Thuế liên bang Mỹ, 22 triệu USD tiền nộp phạt cộng thêm 15,8 triệu USD phí trước thuế. Nhà chức trách Mỹ đã thu hồi được khoảng 74 triệu USD.

Theo cáo trạng, ngân hàng này đã giúp ít nhất 100 khách hàng Mỹ che giấu số tiền lớn mà không thông báo cho Sở Thuế vụ Mỹ. Dù Wegelin & Co không có chi nhánh ngoài Thụy Sĩ, nhưng khách hàng có thể tiếp cận với hệ thống ngân hàng này thông qua tài khoản ngân hàng ở UBS AG tại Stamford, Connecticut (Mỹ).

Theo các công tố viên, năm 2008 và 2009, Wegelin & Co mở dịch vụ cho hàng chục tài khoản mới tại Mỹ sau khi UBS mất khách hàng do bị điều tra giúp dân Mỹ trốn thuế và giấu tiền tại Thụy Sĩ. Wegelin & Co trấn an khách hàng mới ở Mỹ là các tài khoản của họ sẽ không bị tiết lộ do Wegelin & Co không có chi nhánh bên ngoài Thụy Sĩ. Ngoài ra, Wegelin & Co có những biện pháp che giấu khác như đặt ra những tên công ty giả, quỹ giả nằm dưới quyền tài phán của Hong Kong và Panama, hay sử dụng mật mã để hạn chế nhắc tới tên thật của khách hàng trên giấy tờ.

Luật sư thuế William Sharp nhận định vụ Wegelin & Co là một đòn răn đe đối với giới ngân hàng Mỹ và quốc tế.

Theo Hạnh Nguyên (Tuổi Trẻ)