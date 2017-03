Nga-Trung đàm phán an ninh chiến lược lần sáu

Ông Đới Bỉnh Quốc và ông Nikolai Patrushev tại Bắc Kinh ngày 20/10. (Nguồn: Xinhua)

Hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và các vấn đề lớn cùng quan tâm trong khu vực và quốc tế.



Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đồng chủ trì các cuộc thảo luận.



Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên sẽ thực thi đầy đủ thỏa thuận mà các lãnh đạo hai nước đã đạt được hồi tháng 6/2011.



Theo thỏa thuận, hai nước sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga, đảm bảo chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của nhau, đồng thời thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới.



Các cuộc đàm phán an ninh chiến lược Nga-Trung đã được các lãnh đạo hai nước khởi xướng từ năm 2005./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)