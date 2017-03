Nga-Trung giữ lập trường ủng hộ ổn định ở Yemen

Phó Tổng thống Yêmen Abdrabuh Mansur Hadi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Tổng thống Yêmen Abdrabuh Mansur Hadi.Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại cuộc gặp, ông Hadi đã thông báo về diễn biến bất ổn chính trị ở Yemen, tình hình sức khỏe của Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh hiện đang điều trị vết thương tại một bệnh viện ở thủ đô Riyah của Arập Xêút.Đại sứ Nga Sergei Kozlov và Đại sứ Trung Quốc Lưu Đặng Lâm đã lên án vụ tấn công ngày 3/6 nhằm vào Tổng thống Yemen Saleh, tái khẳng định lập trường của Chính phủ Nga và Chính phủ Trung Quốc ủng hộ sự thống nhất, an ninh và ổn định ở Yemen.Phó Tổng thống Hadi, hiện đang là quyền Tổng thống Yemen khẳng định rằng sức khỏe của Tổng thống Saleh đang được cải thiện và ông Saleh sẽ sớm trở về để tiếp tục lãnh đạo đất nước.Ông Hadi cũng cho biết, kết quả cuộc gặp của bản thân ông với những người biểu tình ủng hộ phe đối lập hiện đang kêu gọi thành lập hội đồng lâm thời điều hành đất nước, và nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là từng bước ổn định tình hình an ninh và kinh tế của Yemen.Trong khi đó, tại Sana'a, 108 giáo sĩ có ảnh hưởng ở Yemen, trong đó có ông Sheik Adbul-Majid al-Zndani, một học giả Hồi giáo có thế lực nhất ở Yemen, tiếp tục lên tiếng kêu gọi Tổng thống Saleh từ bỏ quyền lực, hối thúc quyền Tổng thống Hadi thành lập một hội đồng quá độ và tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày.Các giáo sĩ đồng thời tái khẳng định phản đối mọi hành động can thiệp quân sự của nước ngoài vào lãnh thổ Yemen.Tân Hoa Xã dẫn một số nguồn tin ngoại giao nước ngoài tại thủ đô Sana'a cho rằng, Tổng thống Saleh sẽ chính thức chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Hadi trong vòng hai tuần tới.