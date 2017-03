Ngày 19-4-2008: Vệ tinh VINASAT-1 đã bay lên quỹ đạo

Tại lễ chứng kiến sự kiện phóng vệ tinh VINASAT-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu: “... Đây là dự án có ý nghĩa chính trị và kinh tế-xã hội to lớn, thể hiện chủ quyền quốc gia Việt Nam trong không gian, góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế... VINASAT-1 sẽ nâng cao năng lực và độ an toàn cho mạng truyền dẫn viễn thông quốc gia với vai trò hỗ trợ và dự phòng cho các mạng truyền dẫn mặt đất và trên biển. Lần phóng hai vệ tinh Star One C2 của Brazil và VINASAT-1 của Việt Nam vào ngày 19-4-2008 là lần phóng thứ hai trong năm 2008 của Trung tâm Không gian châu Âu ở tỉnh Guyane (Pháp), lần phóng thứ 182 của tên lửa đẩy Ariane, lần phóng thứ 38 của thế hệ tên lửa đẩy Ariane 5 và lần phóng thứ 13 của thế hệ tên lửa đẩy Ariane ECA