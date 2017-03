Nghi can đốt rừng ở Úc bị truy tố

Nghi can bị giam tại nơi bí mật ở thủ phủ Melbourne để bảo đảm an toàn và chờ ra tòa ngày 16-2. Báo chí ở Úc không được phép đưa tin và hình ảnh nghi can vì người dân rất giận dữ. Cảnh sát đã công bố hình ảnh tạo từ máy tính (ảnh).

Nghi can bị truy tố ba tội danh: Cố ý gây hỏa hoạn, gây hỏa hoạn chết người và tàng trữ phim ảnh khiêu dâm trẻ em. Ngày 12-2, có thêm tám đám cháy ở Melbourne bị nghi ngờ do con người gây ra. Theo thống kê mới nhất, 1.831 căn nhà bị thiêu hủy, 7.000 người mất chỗ ở.