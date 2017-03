Nghị quyết duy trì ngừng bắn ở Cao nguyên Golan

Theo Nghị quyết 2052, Hội đồng Bảo an "quyết định nối lại sứ mệnh của Phái bộ giám sát ngừng bắn Israel và Syria trên Cao nguyên Golan (UNDOF) trong vòng sáu tháng, tức là đến 31/12/2012". Hội đồng Bảo an thành lập UNDOF vào tháng 5/1974 sau khi nổ ra giao tranh giữa Israel và Syria tại khu vực Cao nguyên Golan.



Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng nhất trí kéo dài sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo thêm một năm, tức là tới ngày 30/6/2013.



Nghị quyết 2053 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nêu rõ: "Sứ mệnh bảo vệ dân thường phải được ưu tiên", đồng thời hối thúc áp dụng "các sáng kiến mới" để Cộng hòa Dân chủ Congo đưa vào thực thi trong nhiệm vụ bảo vệ dân thường.



Nghị quyết cũng hối thúc Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo đảm bảo các cuộc bầu cử địa phương, dự kiến được tổ chức vào năm 2013, được tiến hành "kịp thời, tin cậy, hòa bình và minh bạch".





