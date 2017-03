Nghị quyết Syria của Nga khiến phương Tây sửng sốt

Syria rơi vào bất ổn 7 tháng qua.

Nghị quyết lên án bạo lực do cả chính phủ và phe đối lập ở Syria gây ra nhưng không đề cập đến các lệnh cấm vận.



Các nước phương Tây nói rằng đề nghị của phía Nga không đủ cứng rắn nhưng họ sẽ làm việc về văn bản này.



Phương Tây đã thúc ép Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động đối với Syria nhiều tháng nay, nhưng Nga - và Trung Quốc - bác bỏ những đề xuất như vậy.



Trong khi đó, có tin cho rằng, trong diễn biến bạo lực mới nhất ở Syria, 27 nhân viên an ninh đã bị những người đào tẩu khỏi quân đội giết chết. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria ở London nói vụ việc xảy ra ở tỉnh Deraa thuộc miền nam Syria.



Các nhà báo quốc tế bị hạn chế hoạt động ở Syria và rất khó kiểm chứng thông tin.



Liên Hợp Quốc tin rằng hơn 5.000 người đã thiệt mạng trong 7 tháng bất ổn ở Syria.



Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài truyền hình Mỹ ABC, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định ông không ra lệnh dùng bạo lực chống lại người biểu tình.



Nga đưa ra dự thảo nghị quyết trước 14 thành viên khác của Hội đồng Bảo an vào ngày 15/12. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vitaly Churkin, nói rằng văn bản kêu gọi một sự chấm dứt bạo lực nhưng không nhắc tới bất cứ một lệnh cấm vận nào.



"Phản ứng của các đồng nghiệp ở Hội đồng Bảo an là rất có tính xây dựng", ông nói. "Họ đã đưa ra một số bình luận về dự thảo... và chúng tôi nói rằng chúng tôi đang mong làm việc với họ, để chấp nhận một văn bản, một nghị quyết của Hội đồng Bảo an, mà sẽ thực sự mang lại dấu chấm hết cho bạo lực và khủng hoảng ở Syria".



Dự thảo của Nga yêu cầu "tất cả các bên" ở Syria chấm dứt bạo lực. Tuy nhiên, văn bản này cũng nhắc đến "việc sử dụng vũ lực bất cân đối của các nhà chức trách Syria" trong những gì mà một số nhà phân tích xem là làm rắn lập trường của Moscow về Damascus.



Các nhà ngoại giao phương Tây cho rằng dự thảo này không phản ánh đầy đủ tính nghiêm trọng của thực trạng nhân quyền ở Syria nhưng nói thêm họ sẽ thảo luận về văn bản.



Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định "có một số vấn đề trong văn bản mà chúng tôi không thể ủng hộ". Tuy nhiên, bà bày tỏ hy vọng rằng "chúng tôi có thể làm việc với phía Nga".



Mỹ và các đồng minh phương Tây tuyên bố chính phủ ở Damascus phải chịu trách nhiệm chủ yếu về bạo lực.



Nga cáo buộc phương Tây cố gắng dùng Liên Hợp Quốc để ép buộc thay đổi chế độ ở Syria. Hồi tháng 10, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của châu Âu chứa một đe dọa về các cấm vận.

