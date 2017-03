Nghị sĩ Mỹ bật khóc khi thú nhận gửi ảnh khiêu dâm

Hạ nghị sĩ New York Anthony Weiner.

Bức ảnh khiêu dâm được gửi từ tài khoản Twitter của ông Anthony Weiner, Hạ nghị sĩ New York, tới Gennette Cordova, một nữ sinh viên 21 tuổi tại bang Washington, hồi cuối tuần trước. Bức ảnh sau đó đã nhanh chóng bị xoá.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở New York hôm qua, ông Weiner đã thú nhận hành động nói dối và rằng ông đã “hoảng sợ”.



Ông Weiner, một thành viên của đảng Dân chủ, cũng thừa nhận những liên lạc “không thích hợp” với các phụ nữ trên mạng.

Ông Weiner đã bật khóc khi nói rằng ông “vô cùng xấu hổ về hành động tồi tệ của mình” nhưng tuyên bố không từ chức.

“Tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã làm nhưng tôi sẽ không từ chức”, ông Weiner nói, xin lỗi về những tổn thương mà ông gây ra cho gia đình, đội ngũ nhân viên, các cử tri và những người ủng hộ.

Trước đó, ông Weiner khẳng định không gửi bức ảnh nhạy cảm và rằng tài khoản Twitter của ông đã bị tin tặc tấn công.

Ông Weiner còn nói ông đã trò chuyện với những người phụ nữ ông gặp qua mạng cả trước và sau khi kết hôn với Huma Abedin, một trợ lý hàng đầu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, hồi năm ngoái.

“Tôi đã trao đổi ảnh và tin nhắn “không thích hợp” với khoảng 6 phụ nữ trong 3 năm qua”, ông Weiner thú nhận.

Tuy nhiên, chính trị gia khẳng định ông chưa từng gặp họ và cũng không quan hệ thể xác ngoài hôn nhân.

Ông Weiner, một người gốc New York và cựu thành viên Hội đồng thành phố New York, nổi tiếng với các quan điểm tự do thẳng thắn và các bài phát biểu đầy nhiệt huyết tại Hạ viện Mỹ.

Chính trị gia 46 tuổi từng được dự đoán sẽ tranh cử thị trưởng New York năm 2013.

