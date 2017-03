Nghị sỹ đối lập Kuwait muốn phế truất Thủ tướng

Kiến nghị trên được đưa ra sau một buổi chất vấn Thủ tướng tại Quốc hội kéo dài tám giờ liên quan đến các cáo buộc ông vi phạm hiến pháp và hạn chế các quyền tự do. Phát biểu sau phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Jassem al-Khorafi cho biết Quốc hội sẽ bỏ phiếu về kiến nghị trên vào ngày 5/1 tới.



Để được thông qua, kiến nghị cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 25 nghị sỹ trong quốc hội gồm 50 nghị sỹ. Các bộ trưởng trong nội các cũng là thành viên quốc hội nhưng không được tham gia bỏ phiếu về kiến nghị ngày. Nếu được thông qua, kiến nghị sẽ được trình lên Quốc Vương, người sẽ quyết định cách chức Thủ tướng hoặc giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm.



Động thái trên diễn ra sau khi các lực lượng an ninh Kuwait dùng gậy đánh nghị sĩ và công dân trong một cuộc míttinh hôm 8/12, làm ít nhất bốn nghị sĩ và hàng chục dân thường bị thương. Các nghị sỹ đối lập cũng cáo buộc chính phủ tìm cách sửa đổi hiến pháp nhằm giảm các quyền tự do của dân chúng.



Ngoài ra, các nghị sỹ đối lập cũng kịch liệt phản đối việc huy động hàng trăm cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm kiểm soát mọi ngả đường dẫn tới trụ sở quốc hội trong thời gian diễn ra phiên họp chất vấn thủ tướng, cho rằng hành động này vi phạm Hiến pháp Kuwait.



Kuwait là nước Arập đầu tiên ở vùng Vịnh áp dụng chính thể dân chủ nghị viện từ năm 1962. Trong vòng 5 năm qua, sau khi ông Nasser được bổ nhiệm làm Thủ tướng, Kuwait trải qua một loạt đợt khủng hoảng chính trị khiến Quốc Vương phải giải tán quốc hội ba lần, nội các thay năm lần. Bản thân Thủ tướng Nasser từng bị chất vấn về các cáo buộc tham nhũng hồi tháng 9/2009, song ông đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất hợp tác tại quốc hội./.





(TTXVN/Vietnam+)