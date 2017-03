Nghị sỹ Mỹ cực lực phản đối vai trò NATO ở Libya

NATO không kích xuống khu vực Tajoura,

NATO không kích xuống khu vực Tajoura,ngoại ô thủ đô Tripoli, ngày 19/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong một tuyên bố, ông Kucinich cho rằng NATO đã coi thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hành động như thể họ là không quân của lực lượng nổi dậy tại Libya vốn sẽ không thể giành thắng lợi nếu không được các cuộc không kích của NATO hậu thuẫn.Ông Kucinich cũng cáo buộc NATO đã theo đuổi bất hợp pháp việc thay đổi chế độ tại Libya và nhấn mạnh: "Các tướng lĩnh hàng đầu NATO có thể hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhưng không được miễn trừ họ khỏi luật pháp quốc tế. Nếu các thành viên trong chế độ của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi phải chịu trách nhiệm về các tội của họ, thì các tướng lĩnh NATO cũng phải chịu trách nhiệm trước Tòa án Hình sự quốc tế về cái chết của những dân thường Libya trong chiến dịch không kích của NATO."Trong khi đó, người phát ngôn của NATO, Đại tá Roland Lavoie khẳng định NATO "không nhằm vào các cá nhân. Ông Gaddafi không phải là mục tiêu tấn công của NATO."Tại cuộc họp báo chiều 23/8 về diễn biến tình hình tại Libya và các hoạt động của lực lượng NATO tại nước này, bà Oana Lungescu, người phát ngôn của NATO, cho biết sự can dự của NATO trong tương lai sẽ tuân thủ ba nguyên tắc:Thứ nhất, Liên hợp quốc và Nhóm Tiếp xúc quốc tế về Libya sẽ giữ vai trò hàng đầu trong việc hỗ trợ nhân dân Libya trong giai đoạn hậu Gaddafi, trong đó NATO sẽ chỉ giữ vai trò thứ yếu.Tthứ hai, NATO sẽ không có lực lượng đóng trên lãnh thổ Libya.Thứ ba, bất kỳ vai trò nào của NATO tại Libya trong tương lai, ngoài vai trò hiện nay trong Chiến dịch Người bảo vệ Thống nhất (OUP), sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế.Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lực lượng nổi dậy ở Libya tuyên bố đã giành chiến thắng tại thủ đô Tripoli và chiếm khu dinh thự Bab al-Azizya của ông Gaddafi vào đêm 23/8, đồng thời đang tiến về thành phố Sirte quê hương của ông từ hai hướng Đông và Tây.Lực lượng nổi dậy trước đó cho hay họ đã tiến hành các cuộc đàm phán với các bộ lạc địa phương để đảm bảo một "cuộc đầu hàng hòa bình."Hơn 400 người đã thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thương sau ba ngày giao tranh ác liệt giữa lực lượng này và lực lượng của nhà lãnh đạo Gaddafi.Tuy nhiên, sáng 24/8, ông Gaddafi tuyên bố việc ông rút khỏi khu dinh thự trên chỉ là "động thái chiến thuật" và ông thề trường kỳ kháng chiến để bảo vệ chế độ của mình.Sáng cùng ngày, lực lượng của ông Gaddafi đã bắn một số tên lửa Scud từ Sirte nhằm vào thành phố ven biển Misrata do lực lượng nổi dậy kiểm soát.Theo các nguồn tin phương Tây, lực lượng của ông Gaddafi hiện có trong kho dự trữ khoảng 240 tên lửa đạn đạo và tên lửa "Scud B" với tầm bắn 300km.Người phát ngôn của NATO, Đại tá Lavoie, thừa nhận NATO hiện không biết nơi ẩn náu của ông Gaddafi, trong khi lực lượng nổi dậy xác nhận các tay súng ủng hộ ông Gaddafi vẫn còn ẩn nấp tại Tripoli./.