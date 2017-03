Nghị sỹ Mỹ muốn ngăn Trung Quốc đánh cắp bí mật

ngày 28/3, hai Hạ nghị sỹ cao cấp của đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã lên tiếng hối thúc chính quyền Tổng thống Barack Obama chính thức xác định Trung Quốc là đối tượng đánh cắp các bí quyết thương mại của Mỹ.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thư gửi Nhà Trắng, hai Hạ nghị sỹ Sander Levin và Charles Rangel xác định ngày càng có nhiều bằng chứng về việc Chính phủ Trung Quốc tham gia vào các vụ tấn công mạng và đánh cắp các bí quyết thương mại của các công ty Mỹ.



Thư yêu cầu Cơ quan đại diện thương mại Mỹ (USTR) trong bản báo cáo hàng năm về tình hình bảo vệ bản quyền, dự kiến công bố vào ngày 30/4 tới, phải xác định rõ mức độ vi phạm bản quyền, quy mô Trung Quốc đánh cắp các bí mật thương mại của Mỹ.



Với báo cáo xác định Trung Quốc là nước tiếp tục đánh cắp các bí mật thương mại và bản quyền, Mỹ sẽ áp đặt các loại thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.



Tháng trước, Nhà Trắng đã công bố chiến lược mới nhằm ngăn chặn tình trạng đánh cắp bí mật thương mại ngày càng nghiêm trọng.



Chiến lược mới đề xuất một loạt biện pháp mà Mỹ sẽ thực hiện, trong đó có việc liên tục gây sức ép về mặt ngoại giao và áp dụng các công cụ chính sách thương mại.



Tham gia thực thi chiến lược này có các bộ như Thương mại, Quốc phòng, An ninh nội địa, Tư pháp, Ngoại giao và Tài chính. Theo đánh giá của Nhà Trắng, nạn đánh cắp bí mật thương mại từ nước ngoài đe dọa các doanh nghiệp Mỹ, phá hoại an ninh quốc gia, gây ra nguy cơ cho an ninh kinh tế của Mỹ cũng như gây hại cho việc làm của những người Mỹ.



Chiến lược này được công bố sau khi công ty an ninh mạng Mandiant Corp của Mỹ công bố kết quả điều tra xác định một đơn vị của Quân giải phóng Trung Quốc (PLA) là thủ phạm tấn công, đánh cắp các dữ liệu trong hệ thống máy tính của khoảng 115 công ty và tổ chức ở Mỹ trong vòng 7 năm qua.



Mới nhất, hồi tuần qua, trong dự luật tiếp tục cấp ngân sách cho các bộ, ngành liên bang hết tài khóa năm nay, kết thúc ngày 30/9, Hạ viện Mỹ cũng đã đưa vào một điều khoản cấm các bộ, ngành liên bang như Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) mua các sản phẩm công nghệ do Trung Quốc chế tạo trừ khi việc mua bán này đã được các cơ quan thi hành luật pháp chấp thuận./.

(Theo TTXVN)