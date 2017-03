Nghị sỹ Mỹ phải từ chức chỉ vì một câu nói đùa

Hôm 11/6, Timothy Horrigan, hạ nghĩ sỹ bang New Hampshire đã công khai nói đùa trên mạng xã hội Facebook về cái chết của Sarah Palin. Ông viết: "Tôi không mong Sarah Palin chết… Tôi muốn bà ấy sống vì một Palin đã chết thậm chí nguy hiểm hơn khi Palin còn sống".



Ngay lập tức, một loạt những phản hồi về câu nói của Timothy Horrigan đã nổ ra. Và cuối cùng Horrigan đã phải công khai xin lỗi về những "nhận xét thiếu suy nghĩ khiến cho hạ viện New Hampshire bị mang tiếng xấu".



Một ngày sau khi câu nói đùa được đăng tải trên Facebook, Timothy Horrigan đã chính thức đệ đơn từ chức và đồng thời thông báo không vận động cho lần tái tranh cử này.



Lời nhận xét của Timothy Horrigan đưa ra cũng chỉ cách Keith Halloran, ứng viên tranh cử hạ viện, thuộc đảng Dân chủ ở bang New Hampshire có vài tiếng đồng hồ.



Keith Halloran nói rằng ước gì Sarah Palin và "con rể hụt" Levi Johnson đã có mặt trên chiếc máy bay vốn gặp nạn ở bang Alaska hồi đầu tuần này, khiến cựu nghị sĩ Ted Stevens và 4 người khác thiệt mạng. Và ngay sau đó, Keith Halloran cũng đã phải đưa ra lời xin lỗi cho vài phút lỡ miệng của mình.



Sarah Palin - từng là thống đốc Alaska và cựu ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hoà - được cho là đang nuôi tham vọng tranh cử tổng thống năm 2012.





Theo Tuệ Mỹ (VNN)