Nghi vấn một vụ bao che

Báo Washington Post (Mỹ) ngày 19-8 dẫn nguồn tin từ văn phòng tổng thống Afghanistan cho biết cuối tháng 7, Tổng thống Hamid Karzai đã lấy tư cách cá nhân để can thiệp trả tự do cho ông Mohammad Zia Salehi - Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia.

Ông Salehi bị nghi ngờ nhận hối lộ một ôtô để can thiệp vào cuộc điều tra liên quan đến một công ty chuyển tiền, rút quỹ văn phòng tổng thống mua xe xịn và chi tiền cho các nhà chính trị ủng hộ tổng thống. Ông bị bộ trưởng Tư pháp chỉ thị bắt vào sáng 25-7 nhưng đến chiều thì bộ trưởng ra lệnh thả. Ông đang làm việc bình thường trong văn phòng tổng thống. T.ÂN