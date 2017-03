Ngoại trưởng Argentine bất ngờ từ chức

Ông Taiana cho hay ông đã đưa ra quyết định từ chức của mình sau cuộc điện đàm với Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner. Ông đưa ra các lý do cá nhân, nhưng giới phân tích cho rằng nguyên nhân là do ông và Tổng thống gần đây có bất đồng về chính sách ngoại giao. Ông Hector Timerman, 56 tuổi, từng là nhà báo và hiện là đại sứ tại Mỹ, sẽ lên làm Ngoại trưởng. Ông Taiana trở thành ngoại trưởng vào tháng 12/2005, dưới thời tổng thống Nestor Kirchner, chồng của tổng thống hiện tại. Ông đã là đồng minh thân cận của cả ông và bà Kirchner, nhưng giới phân tích lại cho rằng sự can thiệp quá lớn của cặp đôi tổng thống đối với chính sách ngoại giao đã làm ngoại trưởng xa lánh. Theo Phan Anh (DT/BBC)