Ngoại trưởng Clinton thăm hàng loạt nước châu Á

Phát biểu trước chuyến đi, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề khu vực châu Á-Thái Bình Dương Kurt Campbell cho biết, bà Clinton sẽ có buổi thảo luận với ông Đới Bỉnh Quốc, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc vào ngày 31/10 trên đảo Hải Nam.



Nội dung chính của cuộc thảo luận này là công tác chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G-20 diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 11 tới và chuyến thăm Mỹ vào đầu năm 2011 của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.



Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh đây là chuyến thăm châu Á lần thứ sáu trong nhiệm kỳ của bà Clinton, điều này cho thấy sự coi trọng của chính quyền Tổng thống Barack Obama đối với châu Á trên nhiều lĩnh vực như chiến lược, chính trị, quan hệ đa phương, kinh tế và thương mại.



Theo ông Cambeo, chuyến công du của Ngoại trưởng Clinton phát đi một "thông điệp mạnh mẽ" về sự can dự của chính quyền Tổng thống Obama đối với khu vực.



Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Clinton là Hawaii. Tại đây, Ngoại trưởng Clinton sẽ gặp gỡ các tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương. Sau đó bà Clinton có cuộc gặp Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara thảo luận về ảnh hưởng quan trọng và to lớn của Nhật Bản trong sự phát triển an ninh gần đây và các vấn đề kinh tế, thương mại.



Hà Nội sẽ là chặng dừng chân tiếp theo của Ngoại trưởng Clinton, nơi bà sẽ đại diện cho Tổng thống Obama tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á.



Rời Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Clinton sẽ thăm Trung Quốc, Campuchia, Malaysia, Papua New Guinea, New Zealand, Australia. Tiếp nối chuyến thăm châu Á của Ngoại trưởng Clinton, Tổng thống Obama sẽ thăm Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 11 tới./.





