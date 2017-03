Ngoại trưởng Mỹ ra các quy định mới đối với Blackwater

Với yêu cầu trên, Bộ Ngoại giao sẽ phải cắt cử các điệp vụ an ninh ngoại giao đồng hành cùng vệ sĩ của Blackwater. Đây cũng là bước đầu trong hàng loạt động thái mà bà Rice được cho là sẽ đưa ra để tăng cường giám sát các nhà thầu an ninh bảo vệ đoàn ngoại giao Mỹ ở Iraq.

Chưa rõ bao nhiêu điệp viên sẽ nhận nhiệm vụ này song phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Sean McCormack cho biết là "hàng chục". Giới chức Bộ này từ chối tiết lộ số điệp vụ an ninh ngoại giao Mỹ hiện đang làm việc ở Iraq, viện dẫn các lý do an ninh.

Ngoại trưởng Rice cũng yêu cầu lắp đặt máy quay trên các phương tiện giao thông của Blackwater, ghi âm hoạt động đi lại giữa đại sứ quán và các đoàn xe ngoại giao và cải thiện sự liên lạc giữa các xe này với đơn vị quân đội Mỹ đóng trong khu vực.

"Trong trường hợp xảy ra sự việc, chúng tôi sẽ có thể đảm bảo nhận được nhiều thông tin nhất có thể để xác định chính xác điều gì đã diễn ra. Và chúng tôi muốn chắc chắn chúng tôi có liên lạc đầy đủ với quân đội Mỹ hoạt động trong vùng".

Các biện pháp mới được thực thi giữa thời điểm có nhiều chỉ trích nhằm vào cách thực thi an ninh của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Iraq và vai trò của Blackwater. Cùng thời gian, các nhà lập pháp Mỹ cũng như Iraq đang tranh luận quyết liệt về việc làm rõ quyền hạn pháp lý của các hãng an ninh tư nhân làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hôm thứ Năm, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật mới về an ninh tư nhân, theo đó các nhà thầu an ninh hoạt động ở Iraq sẽ bị khởi tố tại Mỹ nếu họ phạm tội. Thượng viện sẽ bỏ phiếu về dự luật này trong vài tuần tới.

Đại biểu dân chủ David Price, người bảo trợ của dự luật, nhận xét hôm qua rằng động thái mới của bà Rice là rất hoan nghênh nhưng quá chậm.

Ban đầu, các biện pháp mới sẽ chỉ áp dụng đối với Blackwater bởi vì những đề nghị ban đầu chỉ tập trung ở Baghdad, nơi công ty này hoạt động. Sau đó, quy định có thể sẽ được mở rộng tới hai hãng an ninh khác là Dyncorp và Triple Canopy tại miền bắc và nam Iraq.

Mỹ vẫn chưa có kết luật cuối cùng về vụ nổ súng của Blackwater mặc dầu có nhiều cuộc điều tra được tiến hành. Hôm thứ Năm, FBI bắt đầu tiếp nhận cuộc điều tra từ Bộ Ngoại giao, một phần là để chuẩn bị cho khả năng vụ việc có thể được chuyển tới Bộ Tư pháp để khởi tố.

Bộ Ngoại giao đã thông kê có 56 vụ nổ súng liên quan tới vệ sĩ của Blackwater ở Iraq trong năm nay. Tất cả đang được xem xét lại trong một cuộc điều tra toàn diện theo yêu cầu của bà Rice.