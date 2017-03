Ngoại trưởng Nga kêu gọi giữ thỏa thuận ngừng bắn Syria

Ông nói đây là bước đầu tiên rất đơn giản và cần thiết để làm rõ vụ 18 xe chở hàng cứu trợ bị ném bom hôm 19-9. Ông nói sau khi nghiên cứu mảnh đạn thì mới rõ thông tin máy bay Nga ném bom vào đoàn xe chở hàng cứu trợ là bịa đặt.

Ông nhắc lại rằng thông tin liên quan đến vụ ném bom rất mâu thuẫn, ban đầu thì có thông tin nói đoàn xe bị trúng pháo, sau đó lại có thông tin nói máy bay trực thăng nã đạn.

Trước đó, tại phiên thảo luận chung của phiên họp cấp cao thường niên lần thứ 71 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Ngoại trưởng Sergey Lavrov giải thích quốc gia Syria đã không tan rã và sụp đổ dưới sức ép của bọn khủng bố phần lớn nhờ viện trợ quân sự của Nga cung cấp cho Syria.





Ông nói hiện giờ mục đích chính là bảo đảm các điều khoản thỏa thuận giữa Nga và Mỹ và điều tra khách quan vụ máy bay Mỹ ném bom nhầm vào quân đội Syria (ngày 18-9 Mỹ đã thừa nhận sai lầm trong vụ không kích nhầm này). Ông nhấn mạnh có nhiều người muốn xóa bỏ thành tựu đạt được trong vấn đề giải quyết xung đột Syria.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh: “Điều chủ yếu là phải đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Bảo an LHQ về tách riêng cái gọi là phe đối lập ôn hòa với bọn khủng bố. Trách nhiệm trong vấn đề này thuộc về Mỹ và các nước trong liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu”.

Ông nói nếu không làm hay không đủ khả năng làm yêu cầu trên có nghĩa là chưa thể loại nhóm khủng bố Jabhat Fateh al-Sham (tên cũ là Mặt trận Al-Nusra) khỏi vòng nguy hiểm và kế hoạch thay đổi chế độ ở Syria vẫn được xúc tiến, điều này đã vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

Ông nhấn mạnh lần nữa: “Nghị quyết về khủng hoảng Syria không thể không bao gồm tiêu diệt IS, Mặt trận Al-Nusra và các nhóm khủng bố khác… Đây là chìa khóa then chốt để củng cố tình hình ngừng thù địch và thực hiện ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc”.

Trong khi đó tại Syria, sau khi thỏa thuận ngừng bắn thất bại sau một tuần (có hiệu lực từ tối 12-9), ngày 24-9 là ngày thứ năm liên tiếp quân đội Syria và không quân Nga tiếp tục không kích ác liệt vào khu vực phía đông do quân nổi dậy kiểm soát tại TP Aleppo (ảnh). Một nguồn tin quân sự Syria cho biết các chiến dịch trinh sát và ném bom có thể sẽ dọn đường trước khi quân đội Syria mở chiến dịch bộ binh.