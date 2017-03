Ngoại trưởng Thái Lan thăm chính thức Campuchia

Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul. (Nguồn: Getty)

Báo mạng "Bưu điện Bangkok" đưa tin dự kiến ông Surapong sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế của nước chủ nhà, ông Hor Namhong.



Theo THX, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Surapong cũng sẽ tiến hành thảo luận vấn đề hai nhà hoạt động "Áo Vàng" Thái Lan đang bị giam giữ tại Phnom Penh với cáo buộc hoạt động gián điệp và sẽ yêu cầu phía Campuchia xem xét trả tự do cho họ.



Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Pichia dự kiến có cuộc thảo luận với Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Cơ quan Dầu khí Quốc gia Campuchia Sok An.



Phát ngôn viên cơ quan báo chí thuộc Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Ek Tha cho hay ông Pichai và ông Sok An sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán về dự án phát triển chung khu vực chồng lấn (OCA) trên Vịnh Thái Lan, vốn được cho là khu vực giàu dầu mỏ và khí đốt./.

(Theo Vietnam+)