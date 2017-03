Ngôi làng bị nhiễm độc nặng nề nhất thế giới

Theo Mai Phương (DT/ Foxnews)

Simba Tirima, một nhà khoa học môi trường cho biết nhiễm độc do khai thác tận thu từ một cơn sốt vàng đã giết chết ít nhất 400 trẻ em. Một số trẻ bị mù, thậm chí bị liệt và sẽ còn nhiều em gặp phải những khó khăn trong trường khuyết tật.Theo một số liệu thống kê, từ năm 2010 đến nay, hơn 400 người đã chết do nhiễm độc nhưng con số thực tế còn lớn hơn nhiều do người dân cố tình che giấu vì lo sợ chính phủ sẽ buộc họ phải ngừng cáccông việc bất hợp pháp.Và mặc dù đã quá muộn nhưng Tổ chức bác sĩ không biên giới vẫn quyết định giúp đỡ trẻ em ở ngôi làng này. Họ cho biết 1.010 trẻ em cần được điều trị thử nghiệm. Trong đó, 267 trẻ bị nhiễm độc nặng và phải điều trị từ một đến hai năm.Điều đáng nói là dân làng ở đây vẫn nói rằng thà chết vì nhiễm độc còn hơn là chết vì đói nghèo. Thu nhập từ đào vàng của người dân gấp 10 lần thu nhập từ những công việc đồng áng ở vùng đất khắc nghiệt với 60 nhà máy xử lý đá xả thải thẳng ra nước hồ của làng, 5 bãi rác với 13.000m3 đất bị ô nhiễm nặng nề…. Thậm chí người dân còn mang đá có hàm lượng chì cao về nhà xử lý gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường sống trong gia đình.