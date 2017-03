Ngồi tù oan 11 năm được bồi thường

Ông Tống Hải Bình, Chánh án Tòa án nhân dân trung cấp TP Thương Khâu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), thông báo sẽ trao 650.000 nhân dân tệ (1,78 tỉ đồng VN) cho ông Hải. Tuy nhiên, ông Hải không đồng ý và đưa ra mức bồi thường 1,2 triệu nhân dân tệ (3,3 tỉ đồng VN).

Chuyện của ông Triệu Tác Hải xảy ra ở thôn Triệu Lâu, xã Lão Vương Tập, huyện Chấn Thành. Ngày 15-2-1998, công an nhận được tin báo Triệu Chấn Thường mất tích đã hơn bốn tháng. Ông Hải bị nghi ngờ vì ông có nợ tiền Triệu Chấn Thường. Ngày 8-5-1999, một thi thể vô danh không đầu đã thối rữa được phát hiện. Một ngày sau, ông bị bắt và đã chín lần viết lời khai nhận tội.

Ông Triệu Tác Hải khóc khi được trả tự do.

Hơn hai năm sau, ông bị tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm. Sau đó, Tòa án nhân dân cao cấp tỉnh Hà Nam tuyên y án sơ thẩm. Tuy nhiên, ngày 30-4 mới đây, người chết Triệu Chấn Thường đột ngột trở về thôn. Ngày 5-5, Tòa án tỉnh Hà Nam xét xử lại, tuyên ông Hải vô tội và được bồi thường do bị xử oan, xử sai.

Ông Triệu Tác Hải cho biết sau khi bị bắt, ông bị đánh đập, bị xích vào ghế đẩu, lời nhận tội do công an nói để ông viết vì nếu không ông sẽ bị đánh, ra tới tòa ông không dám kêu oan vì quản giáo đe đánh tiếp. Hai công an bức cung ông hiện đã bị bắt. Trong 11 năm ngồi tù oan, gia đình ông đã ly tán. Ba người con phải bị cho đi còn một người đi nơi khác làm mướn. Vợ ông đã đi lấy người khác.

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)