Người bạn bí ẩn 'tẩy não' Tamerlan

Dưới sự giảng giải của một người bạn được gia đình Tsarnaev biết đến chỉ với cái tên Misha, Tamerlan đã từ bỏ đấm bốc, ngừng học nhạc, AP dẫn lời chú và chồng cũ của em vợ y cho biết.Y cũng đã bắt đầu phản đối chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Y tiếp cận các trang web và tác phẩm cho rằng Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 và người Do Thái thống trị thế giới."Bằng một cách nào đó, hắn chi phối suy nghĩ của nó", AP dẫn lời chú của Tamerlan, Ruslan Tsarni nói và nhớ lại việc cha của Tamerlan lo lắng về ảnh hưởng của Misha tới con trai.Mối quan hệ của Tamerlan với Misha có thể là manh mối giúp hiểu rõ động cơ đứng đằng sau sự thay đổi về tôn giáo của y, và cuối cùng là động cơ của cuộc đánh bom giải chạy Boston làm ba người chết và 264 người bị thương. Hai quan chức Mỹ cho biết y không có mối liên hệ với các nhóm khủng bố.Anh em nhà Tsarnaev được nuôi dưỡng trong gia đình theo Hồi giáo dòng Sunni, giáo phái lớn nhất trong khu vực. Họ không thường xuyên đến nhà thờ, và ít khi nói chuyện về tôn giáo, Elmirza Khozhugov, chồng cũ của em gái Tamerlan, Ailina, hiện ở Almaty, Kazakhstan, cho biết. Khozhugov cho hay anh thân thiết với Tamerlan khi còn là em rể y và vẫn giữ liên lạc cho đến cách đây khoảng hai năm.Vào khoảng năm 2008 hay 2009, Tamerlan gặp Misha, một người đàn ông đầu hói, có râu cằm dài màu hơi đỏ, nhiều tuổi hơn y một chút. Khozhugov không biết họ gặp nhau ở đâu nhưng tin rằng hai người này cùng đến nhà thờ ở khu vực Boston. Misha là người gốc Armenia, và là người cải sang đạo Hồi, nhanh chóng gây ảnh hưởng lên người bạn mới, các thành viên gia đình cho biết.Khozhugov nhớ lại một lần Misha đến nhà ở ngoại ô Boston, ngồi trong bếp, trò chuyện với Tamerlan nhiều giờ liền. "Misha nói với anh ấy Hồi giáo là gì, điều gì tốt về Hồi giáo, điều gì xấu về Hồi giáo", Khozhugov nói và cho biết cũng ở đó khi Misha đến. "Đây là tôn giáo tốt nhất. Mohammed từng nói thế này và Mohammed từng nói thế kia".Cuộc trò chuyện tiếp diễn cho đến khi cha của Tamerlan, Anzor về nhà lúc nửa đêm. "Cha anh ấy đi vào và nói 'Vì sao Misha ở đây muộn vậy và vẫn còn ở trong nhà chúng ta?'. Ông ấy hỏi một cách lịch sự. Tamerlan chú tâm đến cuộc nói chuyện đến nỗi anh ấy chẳng nghe thấy", Khozhugov kể.Khozhugov cho biết mẹ của Tamerlan, bà Zubeidat, đã gạt đi. "Đừng làm phiền chúng", Khozhugov nhớ lại câu nói của bà. "Chúng đang nói về tôn giáo và những điều tốt. Misha đang dạy nó trở thành người tốt", bà nói.Thời gian trôi đi, Tamerlan và cha bắt đầu cãi nhau về niềm tin mới của y."Khi Misha bắt đầu nói chuyện, Tamerlan sẽ dừng nói và lắng nghe. Cha anh ấy lo lắng vì Tamerlan không nghe lời ông nhiều như trước", Khozhugov nói. "Anh ấy sẽ nghe người đàn ông đến nhà thờ đang giảng đạo cho anh".Anzor trở nên ngày càng quan ngại về ảnh hưởng của Misha và ông gọi cho em trai. "Tôi chẳng nghe thấy ai khác ngoài chuyện biến đổi này", ông chú Tsarni của Tamerlan nói. "Hạt giống làm thay đổi quan điểm của nó được trồng ở ngay Cambridge".Tsarni từng cãi nhau với Tamerlan trong cuộc trò chuyện điện thoại năm 2009, trong đó y nói chọn "việc của Thánh" thay vì nghề nghiệp hay trường học. Hai người không còn liên lạc sau vụ đó.Tamerlan bắt đầu hăng hái đọc website Hồi giáo cực đoan và tài liệu tuyên truyền cực đoan, hai quan chức Mỹ cho biết. Y đọc tạp chí Inspire, một ấn phẩm tiếng Anh trên mạng do một nhánh ở Yemen của Al-Qaeda sản xuất.Tamerlan từng yêu âm nhạc, và cách đây vài năm từng gửi Khozhugov một bài hát y sáng tác bằng tiếng Anh và Nga. Y nói chuẩn bị học trường nhạc. 6 tuần sau, hai người nói chuyện với nhau. Khozhugov hỏi về chuyện trường nhạc.- "Anh bỏ rồi", Tamerlan nói.- "Vì sao anh bỏ?", Khozhugov hỏi. "Anh mới bắt đầu mà".- "Âm nhạc không thực sự được ủng hộ trong Hồi giáo", Tamerlan trả lời.- "Ai bảo anh thế?"- "Misha nói sáng tác âm nhạc không phải là điều thực sự tốt. Nghe nhạc cũng không thực sự là điều tốt", Tamerlan nói với Khozhugov.Tamerlan bắt đầu quan tâm đến Infowars, một trang web về thuyết âm mưu. Khozhugov cho biết Tamerlan muốn tìm bản photo của cuốn sách "Do thái Hiền nhân Nghị định thư", cuốn sách xuất bản lần đầu năm 1903 ở Nga, trong đó viết về âm mưu thống trị thế giới của người Do Thái."Anh ấy chưa bao giờ nói anh ấy ghét Mỹ hay anh ấy ghét người Do Thái", Khozhugov cho biết. "Nhưng anh ấy khá hung hăng đối với các chính sách của Mỹ đối với các nước đông dân Hồi giáo. Anh ấy ghét chiến tranh".Tamerlan thiệt mạng trong cuộc đọ súng với cảnh sát hôm 19/4, còn Dzhokhar, em trai y, đầu tuần này bị cáo buộc dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt để giết người, và y có thể đối mặt với án tử nếu bị kết án."Tất nhiên tôi bị sốc và bất ngờ anh ấy là Nghi phạm Một", Khozhugov nói khi nhớ về những ngày sau vụ đánh bom, khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định Tamerlan là nghi phạm ban đầu. "Nhưng sau vài giờ suy nghĩ về nó, tôi nghĩ có thể anh ấy đã làm điều đó"."Misha có ý nghĩa quan trọng", Khozhugov nói. "Tamerlan đang tìm kiếm điều gì đó. Anh ấy đang tìm điều gì đó ngoài kia".Trong quá trình thay đổi quan điểm tôn giáo, Tamerlan cũng được cho là có giữ ảnh hưởng lớn đối với các em, trong đó có Dzhokhar. "Họ đều yêu Tamerlan. Anh ấy là anh cả và, theo nhiều cách, là hình mẫu cho các em gái và em trai", Khozhugov cho biết.Dựa trên thẩm vấn ban đầu với Dzhokhar trên giường bệnh, giới chức Mỹ tin rằng hai anh em có động cơ là quan điểm tôn giáo. Nhưng hiện vẫn chưa rõ quan điểm đó là gì.Khi giới chức đang cố gắng xâu chuỗi thông tin, họ chạm đến câu hỏi được đặt ra sau nhiều âm mưu khủng bố: Điều gì biến một người thành kẻ khủng bố?Hai anh em Tsarnaev lần lượt di cư đến Mỹ năm 2002 hoặc 2003 từ cộng hòa Dagestan, thuộc Nga, trung tâm của các vụ nổi loạn Hồi giáo vốn lan sang toàn khu vực Chechnya.Tuy nhiên, mẹ của Tamerlan bác bỏ thông tin về sự ảnh hưởng của Misha. "Vớ vẩn. Anh ta chỉ là một người bạn", ABC News dẫn lời bà Zubeidat Tsarnaev nói trước khi bước vào cuộc thẩm vấn ngày thứ hai với FBI. Bà cho rằng Misha biết rất nhiều về Hồi giáo và học hỏi từ anh là điều thú vị, nhưng không cho rằng quan điểm của anh là cực đoan.Bà cũng cho rằng quan hệ giữa con trai bà và Misha khá ngắn ngủi vì người này đã chuyển đến vùng khác của Mỹ.Hiện vẫn chưa rõ FBI có biết đến Misha, hay từng thẩm vấn người này chưa. Nỗ lực tìm kiếm và thẩm vấn người đàn ông bí ẩn của hãng thông tấn AP những ngày qua vẫn chưa thành.