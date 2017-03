Người béo phải trả thêm tiền khi đi máy bay

Theo tờ Telegraph của Anh, Samoa Air chính là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới tính giá vé theo cân nặng của khách hàng. Hiện hãng này đang hoạt động chủ yếu trên các đường bay trong quốc đảo này, và từ tuần trước mới có các chuyến bay tới vùng lãnh thổ Đông Samoa (thuộc Mỹ) kế bên.









Những hành khách “quá khổ” sẽ phải trả thêm tiền cước



Theo Thanh Tùng (DT/ Telegraph)

Với cách tính cước mới này, hành khách của Samoa Air sẽ được yêu cầu tự khai báo số cân nặng của mình và sau đó từng người sẽ được đưa lên cân kiểm tra tại sân bay. Giá vé họ phải trả sẽ bằng số cân nặng nhân với giá cước cố định áp dụng cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Giá cước này có thể thay đổi tùy theo độ dài của hành trình.Các nhà phân tích tin rằng, rất có thể sẽ có nhiều hãng hàng không trên thế giới áp dụng dụng phương pháp tính cước này, nhất là khi tình trạng cân nặng của hành khách tăng khiến chi phí nhiên liệu bị đội lên. Theo Telegraph, hiện một số hãng hàng không tại Mỹ đã bắt đầu buộc những hành khách không thể ngồi gọn vào 1 ghế phải mua 2 vé.Các quốc đảo tại Thái Bình Dương nổi tiếng là nơi có tỷ lệ người béo phì cao nhất thế giới, trong đó Samoa thường nằm trong Top 10 về mức độ béo phì. Người đứng đầu Samoa Air, ông Chris Langton khẳng định hệ thống tính cước mới là công bằng hơn và rằng một số gia đình khi di chuyển cùng con nhỏ sẽ chỉ phải trả mức cước thấp hơn nhiều.“Đây là hình thức đi lại công bằng nhất”, Langton khẳng định với đài ABC Radio của Úc. “Sẽ không có các mức phí phát sinh liên quan đến hành lý quá cước hay bất kỳ thứ gì khác. Một kg sẽ luôn là một kg”. Ông cũng khẳng định chính sách mới này của Samoa Air sẽ giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe và vấn đề thừa cân.“Khi nhìn vào tiêu chuẩn của khu vực Thái Bình Dương, cân nặng thường cao hơn nhiều so với Đông Nam Á, nhưng mức độ khác biệt cũng rất lớn”, Langton nói tiếp. “Mọi người nhìn chung đang trở nên quan tâm hơn đến vấn đề cân nặng. Với nhiều vùng, đó được xem như một vấn đề về sức khỏe. Nó giúp mọi người nâng cao nhận thức về vấn đề này”.Ông cũng tin rằng sẽ còn nhiều hãng hàng không khác làm tương tự như mình. “Đây là một khái niệm mới. Bất kỳ ai làm việc trong ngành hàng không đều biết rằng các hãng tàu bay không hoạt động dựa trên số ghế mà theo trọng tải. Hành khách ngày nay nhìn chung cao hơn, to hơn, nặng hơn so với 50 năm trước. Và đó là vấn đề mà những người trong ngành này đang bắt đầu quan tâm tới”.Theo bảng giá của Samoa Air, hành khách và hành lý sẽ bị áp mức cước từ 1 USD/kg đối với các chặng bay ngắn nhất và tới khoảng 4,16 USD/kg đối với chặng bay dài nhất của hãng này tới lãnh thổ Đông Samoa (của Mỹ).