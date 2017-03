Người béo phì nhiều hơn người nghèo đói

Trong báo cáo đưa ra ở New Delhi - Ấn Độ, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) chú ý đến sự chênh lệch giàu nghèo và giá cả lương thực thực phẩm tăng thời gian gần đây. Theo thống kê, năm 2010, thế giới có đến 1,5 tỉ người béo phì nhưng chỉ có 925 triệu người suy dinh dưỡng. Tổng Thư ký IFRC Bekele Geleta nói với hãng tin AFP: “Nếu xét đến tình trạng thực tế hiện nay, trong đó có đến 15% dân số thế giới bị đói và 20% dân số quá cân, rõ ràng có điều không ổn”. Đại diện của IFRC các nước vùng Thái Bình Dương, ông Jagan Chapagain, cho rằng “nạn ăn uống quá độ đã giết chết nhiều người hơn nạn đói.”

Nạn đói hoành hành ở miền Nam Somalia. Ảnh: Reuters

Theo ông Jagan Chapagain, nạn đói hiện vẫn tồn tại không phải vì thế giới thiếu lương thực thực phẩm, mà do phân phối lương thực không khoa học. Trong khi nhiều nơi quá phung phí thức ăn thì tại những nơi khác, người dân không có cách nào để xoay ra thực phẩm do giá cả đắt đỏ. Giá cả lương thực thực phẩm trên thế giới năm 2011 tăng với tốc độ chóng mặt, có nguy cơ dẫn đến cuộc khủng hoảng lương thực tương tự năm 2008. IFRC cho rằng nguyên nhân dẫn đến tăng giá chính là do sự đầu cơ trên thị trường mua bán nguyên liệu và do tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo Huệ Bình (NLĐO)