Người dân Afghanistan biểu tình phản đối NATO

Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống chính phủ và NATO đồng thời mang thi thể các nạn nhân đến trụ sở Hội đồng thành phố để buộc chính quyền trừng phạt những kẻ giết hại người vô tội.Cuộc biểu tình đã biến thành cuộc xung đột bạo lực khi những người biểu tình cố xông vào một căn cứ quân sự nước ngoài ở gần đó, ném đá vào cảnh sát, buộc lực lượng này phải nổ súng cảnh cáo nhưng vẫn không ngăn được bạo lực.Hậu quả là cuộc xung đột đã làm ít nhất 10 người biểu tình thiệt mạng và 50 người khác bị thương, trong đó có cả cảnh sát.Trước đó, đêm 17/5, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO chỉ huy đã mở cuộc tấn công vào một chi nhánh của Taliban ở tỉnh Takhar, tiêu diệt bốn tay súng và tịch thu nhiều vũ khí, gồm các loại súng, thuốc nổ và các loại vật liệu phục cho đánh bom liều chết.NATO khẳng định đã đảm bao an toàn cho tất cả dân thường trong cuộc tấn công trên và bốn người bị tiêu diệt, trong đó có hai phụ nữ, đều là thành viên của tổ chức khủng bố.Tuy nhiên, những người biểu tình khẳng định những nạn nhân đó là dân thường.Trong các chiến dịch vài ngày trước, quân đội NATO đã bắn nhầm khiến ba trẻ em Afghanistan thiệt mạng. Sau đó NATO đã phải xin lỗi về các sự cố này./.