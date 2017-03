Người dân Tân Cương tranh nhau giao nộp vũ khí

Chính quyền khu tự trị bắt đầu treo thưởng cho những ai tự nguyện giao nộp dao, súng và nhiều vũ khí nguy hiểm khác kể từ sau các vụ bạo động mới đây, nhất là vụ tấn công bằng dao ngày 26-6 tại thị trấn Lukqun (Lỗ Khắc Thấm), làm 35 người thiệt mạng .

“Thời gian qua, rất nhiều người dân liên lạc với chúng tôi về những vật dụng bị cấm sau khi thông báo được đưa ra” – ông Lâm Hảo thuộc Cục Công an thành phố Urumqi cho biết hôm 14-7. Nhân viên họ Lâm cho biết thêm: “Họ nói rằng họ biết tàng trữ súng đạn trong nhà là một mối nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Nhưng họ cũng sợ nếu giao nộp sẽ bị phạt do cất giữ vũ khí bị cấm”.

Gần 5.000 con dao và 1.500 viên đạn được thu giữ từ ngày 2-7. Ảnh: CHINA DAILY





Thông báo nêu rõ những người giao nộp “dao bị cấm”, tức có lưỡi dài hơn 15 cm, sẽ nhận trả tiền theo giá thị trường, trong khi tiền trả cho những người nộp súng sẽ dao động từ 100 nhân dân tệ (346.000 đồng) đến 200 nhân dân tệ.

Ông Lâm Hảo nhớ như in một cuộc gọi bất thường từ một người đàn ông lớn tuổi muốn nộp vũ khí. “Chúng tôi nhận được cuộc gọi vào ngày 4-7 của một nhân viên bảo vệ nhà máy đã về hưu, năm nay gần 90 tuổi. Ông khẳng định mình có súng và nó chỉ “lưu lạc” ở đâu đó trong nhà. Tất thảy chúng tôi đều mắt tròn mắt dẹt trước một lượng lớn đạn dược trong nhà ông” – Lâm Hảo kể lại.



Việc sở hữu vũ khí ở Tân Cương đã có từ lâu. Trong quá khứ, nhiều người ở Urumqi, đặc biệt là những người chăn nuôi gia súc, trang bị súng để đối phó với động vật hoang dã. Ngoài ra, thập niên1950-1960, nhân viên bảo vệ của các nhà máy lớn đều được phép sở hữu súng và tiếp diễn đến nay do lỗ hổng quản lý. “Miễn là mọi người có thể giải thích được lý do họ có súng đạn, họ sẽ không bị trừng phạt” – Lâm Hảo nói.