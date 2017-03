Người đi đường thờ ơ nhìn một phụ nữ bị kẻ lạ đâm

Sina

Theo, ngày 30/11, trên đường phố ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, một nam thanh niên kéo một phụ nữ qua đường rồi lấy dao đâm liên tiếp. Cư dân mạng cho rằng người phụ nữ bị đâm là vợ của thanh niên đã bỏ nhà đi bốn ngày, có người nói rất có thể đây là một vụ cướp.

Diễn biến vụ án được quay từ camera trên đường ghi lại. Ảnh: news.sina.com.cn

Theo đoạn clip do camera giao thông ghi lại, lúc 9h sáng 30/11, khi đang đi trên đường, một nam thanh niên ra hiệu cho một phụ nữ gần anh ta dừng lại. Sau đó, anh ta giật túi từ tay cô gái song cô không chịu buông tay. Hai người giằng co khoảng 10 phút thì tên này đột nhiên rút dao từ trong túi đâm tới tấp vào vùng bụng người phụ nữ, túi xách rơi và người phụ nữ ngã vật xuống đường.

Trong lúc xảy vụ án, có hai người đứng nhìn nam thanh niên trên đâm người phụ nữ. Tên này tiếp tục đâm liên tiếp lên cơ thể nạn nhân, sau hơn chục nhát đâm người phụ nữ liền ngồi bật dậy. Lúc đó, một trong hai người chứng kiến lặng lẽ bỏ đi, người còn lại tiến lại gần vừa đi vừa quay đầu lại theo dõi. Trong khi đó nghi phạm vẫn không ngừng đâm lên lưng và đầu người phụ nữ, sau hơn chục nhát đâm, cơ thể người phụ nữ trong tư thế ngồi đau đớn đã ngã vật ra bất động.

Nghi phạm đứng bên xác người phụ nữ, tay chân lóng ngóng và vứt con dao lại hiện trường. Sau một lúc, hắn lại cầm dao đâm liên tiếp vào đầu người phụ nữ đang nằm bất động. Sau đó hắn gọi điện thoại cho ai đó rồi đi đi lại lại quanh đó khoảng ba phút. Người qua đường đã bắt đầu xúm lại quan sát nhưng không có ai tiến đến ngăn chặn sự việc này.

Công an tỉnh Sơn Tây hôm 5/12 cho hay thanh niên này với người phụ nữ bị sát hại không hề có quan hệ gì. Nghi phạm đã bị bắt và đang chờ xét xử. Công an cũng cho biết người phụ nữ này đã tử vong trong bệnh viện do vết thương quá sâu.

Đoạn video ghi lại cảnh đâm người nhanh chóng lan truyền trên mạng. Cư dân mạng tức tối vì nhân chứng vô tâm. Nhiều người thì đặt câu hỏi họ sẽ làm gì trong tình huống đó, liệu họ sẽ kêu cứu hay gọi cảnh sát bắt nghi phạm.

Vụ án cách đồn công an không bao xa nhưng khi vụ án kết thúc hơn chục phút sau mà không hề thấy có bóng dáng của cảnh sát. Hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm về danh tính, lý giải về hành vi của hung thủ cũng như thông tin về người phụ nữ xấu số trên.

Theo Long Hy (VNE)