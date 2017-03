Người giàu nhất châu Âu có 27,5 tỷ USD

Đây là lần đầu tiên tỷ phú ngành thời trang Bernard Arnault đoạt danh hiệu người giàu nhất châu Âu, sau khi cổ phiếu của nhà sản xuất hàng xa xỉ LVMH tăng tới 57% giá trị trong thời gian vừa rồi. So với con số 16,5 tỷ USD của năm 2009, nay ông giàu lên đáng kể với tổng tài sản đạt 27,5 tỷ USD.

Với kết quả này, năm nay ông leo từ vị trí 15 lên đứng thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh năm 2010. Có vẻ như thời kỳ khó khăn của LVMH đã qua. Hồi 2008, cổ phiếu của hãng này mất giá tới 22%, hậu quả là 9 tỷ USD bốc hơi khỏi túi Bernard Arnault.

Ông chủ của LVMH Bernard Arnault và nữ diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di tại show diễn thời trang Fendi Great Wall tại Bắc Kinh. Ảnh: Zimbio

LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) do ông sáng lập và sở hữu là nhãn hàng xa xỉ với hơn 50 thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Moet & Chandon, Fendi, Christian Dior Perfumes, Givenchy, Kenzo, Make Up For Ever, Hennessy... Các sản phẩm không chỉ giới hạn trong ngành quần áo thời trang mà còn cả champagne, rượu vang, đồng hồ, nước hoa.

Ngoài ra, LVMH ngày nay lấn sân cả vào thị trường bất động sản. Họ đang hợp tác với tỷ phú Macao Stanley Ho để phát triển khu bất động sản và thương mại L'Avenue Shanghai ở Thượng Hải.

Không chỉ thành công với LVMH, người đàn ông thành đạt này còn sở hữu công ty lữ hành Go Voyages của Pháp, nhà sản xuất du thuyền Royal Van Lent; có cổ phần trong tập đoàn bán lẻ của Pháp Carrefour.

Sinh ngày 5/3/1949, ông đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có tổng cộng 5 đứa con. Con gái đầu Delphine, năm nay 34 tuổi, tham gia tích cực vào công việc kinh doanh của bố mình và hiện giữ chức quản lý trong LVMH. Vợ hiện tại là nghệ sĩ piano chơi trong dàn nhạc giao hưởng. Bản thân Arnault cũng có khả năng đánh đàn cừ khôi.

Năm nay, Forbes tính toán trên toàn châu Âu có 248 tỷ phú, với tổng tài sản 1.000 tỷ USD. Tuy số lượng tỷ phú của châu Âu kém Mỹ tới 155 người, nhưng tổng tài sản chỉ thua có 300 triệu USD.

Hơn một phần ba của số tiền 1.000 tỷ USD nằm trong tay 25 người giàu nhất châu Âu. Riêng trong top 25 này đã có 9 đại diện đến từ nước Nga, 8 đại diện khác chia đều cho Đức và Thụy Điển. Những người giàu châu Âu nắm trong tay những nhãn hiệu quen thuộc với người tiêu dùng toàn thế giới như Louis Vuitton, Ikea, H&M, Nutella và Trader Joe's.

Theo Thanh Bình ( VNE)