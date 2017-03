Người lùn nhất thế giới đột ngột qua đời

He Pingping sinh năm 1988 tại Wulanchabu, Trung Quốc. Mắc phải chứng bệnh lùn bẩm sinh, He Pingping chỉ cao đúng 74,6cm. Năm 2008, anh được công nhận là người lùn nhất thế giới.



Hai tuần trước, He phải nhập viện vì bị đau ngực và đã qua đời hôm 13-3, nhưng phải đến ngày 16-3 cái chết của anh mới được công bố.



Khi lâm bệnh, He đang ở Ý để tham gia một chương trình truyền hình. Theo công ty sản xuất Europroduzione, sau khi quay được hai tập phim, He than không khỏe.

"Anh ấy thấy yếu trong người nên chúng tôi quyết định đưa anh ấy đến bệnh viện và làm tất cả các xét nghiệm. Chỉ 3 ngày sau khi nhập viên, He phải tiếp nhận chăm sóc đặc biệt”, ông Marco Fernandez de Araoz – giám đốc truyền thông của công ty Europroduzione – cho biết.



Trưa 13-3, He qua đời. Thi thể anh sẽ nhanh chóng được đưa về Trung Quốc an táng theo yêu cầu của gia đình.



Nhận xét về He Pingping, sách kỷ lục thế giới Guinness cho rằng anh đã tạo ra “một ảnh hưởng khổng lồ trên khắp thế giới”. “Ngay từ phút đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết cậu ấy rất đặc biệt. Nụ cười láu lỉnh, tính cách tinh nghịch làm cậu ấy thật thu hút”, ông Craig Glenday – tổng biên tập sách Guinness kể lại.