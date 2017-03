Người mẫu Trung Quốc tự nhận 'sống không bằng gái gọi'

Ông Lý, bác sĩ tại một thẩm mỹ viện ở Bắc Kinh, Trung Quốc mới đây chia sẻ trên QQ câu chuyện về cuộc sống của một người mẫu tự do. Người mẫu tự do chỉ những cô gái không thuộc bất kỳ công ty người mẫu nào, cũng không có người quản lý. Các cô tìm việc dựa vào "vốn" duy nhất là thân thể. Theo bài viết, ở Trung Quốc, cứ 10 người mẫu đang hoạt động thì ít nhất 8 người là mẫu tự do. Tiểu Kiều là một trong số đó.



Nâng ngực để làm người mẫu



Tiểu Kiều trẻ đẹp, dáng cao gầy. Cô khiến người khác có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy, mới đây khi Kiều đến thẩm mỹ viện, ông Lý nhận ra ngay cô gái này từng đến đây ba năm trước.



Ba năm trước Tiểu Kiều rất gầy nhưng kiên quyết “dao kéo” nâng vòng một. Các bác sĩ khuyên nhủ nhưng không thuyết phục được Kiều. Lúc đó, họ không thể hiểu cô gái trẻ và xinh đẹp đó tại sao phải làm phẫu thuật không cần thiết như vậy.



Sau ba năm, Tiểu Kiều trông chín chắn hơn nhưng thần thái không tươi tắn như trước. Bác sĩ Lý đoán có thể Tiểu Kiều lại đến làm phẫu thuật vùng ngực nhưng ông đã sai. Tiểu Kiều yêu cầu làm phẫu thuật ở bộ phận sinh dục.









Công việc của một người mẫu. Ảnh: QQ.



Theo Hải Lan (VNE)



Tiểu Kiều chủ động nói với bác sĩ về công việc người mẫu của cô. Do yêu cầu nghề nghiệp, cô chỉ có thể ăn rau quả, không đụng đến những đồ nhiều dinh dưỡng. Ba năm trước Kiều làm phẫu thuật vì mơ ước được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng những năm qua, trải qua bao biến cố, cô ngậm ngùi nhận ra mình sinh ra không phải để làm người mẫu. “Nhiều cô gái cũng giống tôi, kiên trì sống tiếp cũng chỉ đáng gọi là một con vịt dũng cảm. Làm thiên nga chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực”, Tiểu Kiều nói.Tiểu Kiều chậm rãi kể. “Nghề người mẫu có vẻ hào nhoáng nhưng không phải công việc dành cho con người. Nghề này còn thấp hèn hơn cả những nghề thấp hèn nhất. Những cô gái ở triển lãm xe có vẻ xinh xắn lộng lẫy nhưng rời triển lãm, chẳng mấy cô đủ tiền thuê phòng, càng chẳng mấy ai mua nổi xe. Thậm chí họ không được sống cuộc sống bình thường như bao người", cô gái nói.Khi được hỏi, có thể Tiểu Kiều mới hoạt động ba năm nên mới chỉ nhìn thấy tiêu cực, cô dùng ngữ khí già dặn, bất cần nói: “Ba năm còn ngắn à? Thời gian làm người mẫu của một cô gái thử hỏi được mấy năm?”. Theo cô, làm người mẫu được 5 - 6 năm đã là rất giỏi, đa số chỉ có thể sống bằng nghề này dưới 5 năm. Sau đó, hoặc là kiếm chồng, hoặc là chuyển nghề.Tiểu Kiều cũng khẳng định, các người mẫu hầu hết phải bán thân để kiếm sống. “Nếu không chịu bán thân, chúng tôi còn chẳng kiếm đủ tiền ăn. Làm nghề này, để được trong sạch căn bản là điều không thể. Có những cô gái cùng đàn ông đi cả tuần, chơi, ngủ với người ta, mục đích là kiếm tiền thuê phòng cho một tháng hoặc đổi lấy chiếc điện thoại rẻ tiền”.“Tìm gái gọi, nửa giờ đồng hồ còn phải trả cho người ta vài trăm tệ. Còn những cô gái người mẫu tự do kia, hầu hạ cả tuần có lúc chẳng kiếm nổi 2.000 tệ (khoảng 6,8 triệu đồng), còn bị người ta ngược đãi đến thâm tím. Nói với người ngoài công việc là người mẫu nhưng thực tế còn chẳng bằng gái gọi”, Tiểu Kiều nhận định.Nghề người mẫu tự do chứa đựng nhiều nguy hiểm, tiêu cực nhưng vẫn có không ít cô gái xinh đẹp dấn thân vào. Giải thích về điều này, Tiểu Kiều nói: “Người ta mơ có ngày mở mày mở mặt, được vung vãi tiền bạc mua sắm. Những cô gái đó theo đuổi giấc mơ ở Bắc Kinh, chỉ có điều giấc mơ đó viển vông quá…”.Theo Tiểu Kiều, số người mẫu thành danh quá ít so với hàng nghìn cô đang hoạt động hàng ngày ở Bắc Kinh. Để trở thành siêu mẫu thì càng hiếm. “Vô số cô gái ngây thơ ôm mộng đến thành phố lớn, cuối cùng đa số chỉ làm người mẫu tự do vài năm, thương tích đầy mình đành bỏ cuộc. Tôi là một trong số đó”, Tiểu Kiều nói. Sau khi hoàn thành phẫu thuật ở bộ phận sinh dục, Tiểu Kiều chọn cách về quê.“Mấy năm trước tôi vay tiền dao kéo nâng ngực. Ba năm nay tôi dành dụm, việc duy nhất làm được là trả hết nợ lần vay đó. Ngoài điều này, tôi chẳng còn gì cả. Nếu khi xưa biết được kết quả này thì đã không mất oan số tiền đó”.