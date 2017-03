Người Mỹ thích đọc tin trên web hơn báo in

Khi có nhu cầu nắm bắt tin tức trong nước và quốc tế, người Mỹ sẽ nghĩ ngay đến Internet trước khi tìm đến với các phương tiện truyền thông truyền thống như báo in hay phát thanh, Trung tâm nghiên cứu Pew Research nhận định.

Mặc dù vậy, truyền hình vẫn là loại hình truyền thông được dân Mỹ yêu thích nhất.

70% trong số 1489 người được hỏi khẳng định truyền hình là nguồn "thông tin" chủ đạo của họ.

40% cho biết họ nắm bắt tình hình thời sự chủ yếu nhờ mạng Internet.

Tỷ lệ này đã tăng gần gấp đôi so với hồi tháng 9/2007 (24%). Trong khi đó, chỉ có 35% xác nhận mình thường xuyên đọc báo in để nắm bắt tin tức mà thôi.

Tuy nhiên, độ tuổi và sở thích xem TV dường như có sự tỉ lệ nghịch với nhau. Trong nhóm "người trẻ" dưới 30 tuổi, chỉ có 59% cho biết họ thích truyền hình nhất.

Như vậy là so với thời điểm tháng 9/2007, con số này đã giảm đi tới 9%. Ngược lại, Internet lại "lên ngôi" ở nhóm tuổi này.

Bên cạnh các hãng thông tấn truyền thống như CNN, ABC News, người dùng Internet còn truy cập vào rất nhiều kênh khác để nắm bắt thông tin.

Các mạng xã hội ảo, YouTube và gần đây nhất là dịch vụ blog-mini Twitter đang nổi lên nhanh chóng càng góp phần "lăng xê" cho khái niệm "Nhà báo công dân".

Xu hướng này đang buộc các tờ báo in phải tích cực "mạng hóa" để tồn tại. Thậm chí tờ The New York Times còn nhận định: Internet chính là chiếc phao cứu sinh cho báo in trong thời đại hiện nay.