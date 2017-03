Người nhập cảnh vào Mỹ có thể bị tịch thu máy tính

Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) vừa cho phép các điệp viên liên bang quyền tịch thu máy tính xách tay và các thiết bị điện tử của bất cứ ai nhập cảnh vào Mỹ, và cả người có quốc tịch Mỹ ngay tại biên giới vào Mỹ vì lý do an ninh.

Báo Washington Post cho biết các điệp viên liên bang được phép thu máy tính "trong một khoảng thời gian hợp lý” nhằm "xem xét và phân tích tin tức", kể cả khi người nhập cảnh không có hành động gì sai trái hay không có dấu hiệu khả nghi. Trên thực tế điều luật này đã được áp dụng trong một thời gian, và cho đến giờ mới được công bố chính thức do sức ép từ phía các tổ chức quyền công dân và các nhóm doanh nhân. Quan chức DHS tuyên bố điều luật này là cần thiết để chống lại nạn khủng bố. Trên báo USA Today, Bộ trưởng An ninh nội địa Michael Chertoff tuyên bố: "Những đồ lậu nguy hiểm nhất thường được giấu trong máy tính xách tay hoặc các thiết bị điện tử". Theo Hãng tin Reuters, ngoài máy tính xách tay, các thiết bị điện tử khác như ổ cứng, USB, điện thoại di động, máy nghe nhạc iPod, máy nhắn tin, băng video, audio… thậm chí cả sách, tài liệu giấy cũng có thể bị thu giữ. Tuyên bố của DHS đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều người dân Mỹ. Washington Post dẫn lời luật sư Greg Nojeim của Trung tâm Dân chủ và công nghệ (trụ sở tại Washington) nhận định luật của DHS không hề nói rõ việc thu giữ máy vi tính dựa trên những quy định nào. Theo HIẾU TRUNG (TTO)