Người nước ngoài sơ tán khỏi Liban

Hezbollah vẫn phong tỏa các tuyến đường ở phía tây Beirut và tuyến đường chính dẫn đến sân bay quốc tế Beirut.

Giao tranh giữa hai bên bắt đầu từ ngày 7-5, đến nay đã có 18 người chết, 20 người bị thương. Giao tranh xảy ra sau khi chính phủ quyết định điều tra một mạng lưới thông tin do Hezbollah thành lập và sa thải giám đốc an ninh sân bay quốc tế Beirut với lý do ông này có quan hệ với Hezbollah.

Mỹ đã lên tiếng quy trách nhiệm cho Iran và Syria là hai nước chống lưng cho Hezbollah. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tái khẳng định vẫn ủng hộ Thủ tướng Liban Fouad Siniora.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã kêu gọi các bên đối thoại. Iran đổ lỗi cho Mỹ và Israel can thiệp vào Liban nên xung đột mới xảy ra. Saudi Arabia và Ai Cập đã kêu gọi các nước Liên đoàn Ả rập tổ chức họp khẩn vào ngày 11-5.