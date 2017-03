Nguy cơ tấn công Iran đến gần

Iran-Mỹ, xung đột và bầu cử Đây không phải lần đầu Iran đôi co với Mỹ. Không phải “tình cờ” mà Iran lần này thách đố Mỹ bước vào eo biển Hormuz, đáp lại những trừng phạt của Mỹ. Cục diện đôi co Mỹ - Iran lần này càng mang tính bức bách, do lẽ cái giá của canh bạc sát phạt này chính là cuộc bầu cử quốc hội ở Iran vào tháng 3 và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Chính đại giáo chủ Ali Khamenei thừa nhận “bầu cử luôn là một thách thức cho đất nước. Cần cẩn thận để đừng làm phương hại đến an ninh quốc gia”. Bộ trưởng An ninh Heydar Moslehi cho rằng “đây là cuộc bầu cử nhạy cảm nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran”. Tại sao lại cảnh giác? Số là ở Iran, các đảng đối lập không theo thần quyền vẫn luôn hi vọng giành chính quyền từ tay giới tăng lữ. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2009 là một thí dụ “nóng sốt”, cựu tổng thống “thường dân” Rafsanjani từ năm 1989-1997 là một thí dụ cầm quyền thế tục sau 10 năm thần quyền của cố giáo chủ Khomeny. Trong bối cảnh đó, một chiến thắng trong vụ eo biển Hormuz sẽ ghi điểm cho ban lãnh đạo Iran hiện tại. Ngược lại, một sự xuống nước hay lưỡng lự của ông Obama sẽ kết liễu số phận chính trị của ông. Tất nhiên, không loại trừ êkip cầm trịch ở Washington đã “căng dây cót” cuộc đôi co này trước cuộc bầu cử để “nắn gân” ban lãnh đạo Iran cũng vì mục tiêu đó. Còn chuyện “đánh đấm”, quân lực Mỹ vẫn đang dẫn đầu thế giới trong kỹ thuật “cách không chiến” với tên lửa hành trình, bom siêu nặng... Bởi thế, Iran đã ráo riết thử nghiệm các loại tên lửa mới. Một cuộc tỉ thí từ xa bằng tên lửa sẽ có nhiều cơ sở hơn là một trận chiến trên bộ. Danh Đức