Nguyên thủ 4 nước thảo luận về an ninh khu vực

Lãnh đạo 4 nước Nga, Tajikistan, Pakistan và Afghanistan

tại hội nghị 4 bên ở Tajikistan tháng 7/2009. (Ảnh: AP)



(TTXVN/Vietnam+)



Hãng ITAR-TASS của Nga cho rằng vấn đề được chờ đợi nhất tại cuộc gặp bốn bên này là tăng cường hợp tác khu vực nhằm ổn định tình hình Afghanistan, cuộc chiến chống ma túy và viện trợ tài chính cho Pakistan, nước chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.Bên cạnh đó, các vị tổng thống cũng thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, trong đó chú trọng thực hiện các dự án chung, trước hết trong lĩnh vực năng lượng, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi ở các nước, khuyến khích quan hệ trực tiếp giữa các tổ chức kinh doanh-xã hội.Kết thúc cuộc gặp, bốn nhà lãnh đạo sẽ thông qua tuyên bố chung thể hiện tình đoàn kết với Pakistan, đồng thời kêu gọi cộng đồng thế giới chung tay giúp đỡ về tài chính và nhân đạo cho đất nước này khắc phục hậu quả thiên tai.Bên lề hội nghị thượng đỉnh bốn bên, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev dự kiến tiến hành các cuộc gặp song phương với tổng thống các nước.Theo kế hoạch, tại cuộc gặp giữa Tổng thống Medvedev với Tổng thống Tajikistan, Emomali Rakhmon, hai bên sẽ đề cập tình hình Kyrgyzstan, tăng cường quan hệ hợp tác song phương Nga-Tajikistan trong các lĩnh vực quân sự và kỹ thuật-quân sự, kinh tế-thương mại, kỹ thuật thủy năng và dầu khí, phối hợp hành động hiệu quả trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế như Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Cộng đồng kinh tế Á-Âu, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (ODKB).Tại cuộc gặp với nguyên thủ Afghanistan, Hamid Karzai, ngoài thảo luận các biện pháp chống buôn bán ma túy và khủng bố, phía Nga dự kiến đề cập khả năng cung cấp máy bay lên thẳng cho quốc gia Nam Á này. Trước đó, Nga đã xóa khoản nợ hơn 11 tỷ USD cho Afghanistan.Hội nghị thượng đỉnh giữa bốn quốc gia này lần đầu tiên diễn ra hồi tháng Bảy năm ngoái ở Tajikistan, trong đó Tổng thống Nga Medvedev xác nhận sự xuất hiện một hình thức hợp tác mới giữa các nước này, nhằm thảo luận các vấn đề then chốt trong khu vực.