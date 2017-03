Nguyên thủ Anh, Pháp tới Libya

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) và Thủ tướng Anh David Cameron cùng tới Libya thời hậu Gadhafi. Ảnh: EPA

Ông Cameron và ông Sarkozy đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Chuyển giao Quốc gia (NTC) Mustafa Abdel Jalil, AFP đưa tin. Ông Jalil trước đó tuyên bố rằng thủ đô Tripoli được đảm bảo an ninh một cách hiệu quả, kể từ sau khi sự kiểm soát thành phố này được chuyển từ tay lực lượng trung thành với đại tá Moammar Gadhafi sang quân đội của NTC. "Hai nguyên thủ Anh và Pháp sẽ an toàn khi tới Tripoli", BBC dẫn lời ông Jalil nói hôm qua.

Thực tế là thủ đô của Libya hôm nay chứng kiến một chiến dịch đảm bảo an ninh lớn nhân chuyến thăm của hai lãnh đạo tới từ châu Âu. Các con đường từ sân bay Metiga về trung tâm thành phố đều bị chặn. Khách sạn sang trọng nơi tổng thống Pháp và thủ tướng Anh lưu lại được phong tỏa bởi các lực lượng an ninh, với sự hỗ trợ của các nhân viên an ninh tới từ Pháp.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe tháp tùng Tổng thống Sarkozy trong một chuyến thăm mà Bộ trưởng Tài chính Francois Baroin mô tả là chuyến đi lịch sử. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Anh cho hay ông Cameron được tháp tùng bởi Ngoại trưởng Anh William Hague. "Thủ tướng sẽ thông báo một gói hỗ trợ tiếp theo của nước Anh để giúp sức cho quá trình chuyển giao hướng tới một đất nước Libya tự do và dân chủ", văn phòng thủ tướng Anh cho biết.

Sau thời gian ngắn lưu lại ở Tripoli, hai nguyên thủ châu Âu sẽ tới Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya và là trung tâm chỉ huy của lực lượng nổi dậy tại nước này suốt quá trình chống lại chế độ Gadhafi. Ngoài việc tiếp xúc với các quan chức NTC, ông Cameron và ông Sarkozy sẽ tới thăm một bệnh viện, rồi sau đó tổ chức một cuộc họp báo. Tổng thống Pháp còn có một bài diễn văn tại quảng trường Tahrir, một biểu tượng trung tâm của cuộc nổi dậy tại Libya.

Chuyến thăm của hai nguyên thủ Anh, Pháp diễn ra trong bối cảnh lực lượng NTC vẫn đang giao tranh ác liệt với phe Gadhafi tại quê hương Sirte của nhà lãnh đạo bị lật đổ, cũng như tại một số ốc đảo giữa sa mạc Sahara gần biên giới phía nam Libya. NTC mới đây đã chuyển một số vũ khí mới tới các vùng chiến sự, với hy vọng nhanh chóng dập tắt sự phản kháng của phe trung thành với Gadhafi và hoàn tất cuộc giải phóng quốc gia Bắc Phi.

Người phát ngôn của đại tá Gadhafi, ông Mussa Ibrahim, cáo buộc những người cầm quyền mới tại Libya đang tìm cách cắt đứt các con đường tiếp tế lương thực cho phe Gadhafi, trong nỗ lực dập tắt sự phản kháng của họ. Ông Ibrahim, người không tiết lộ vị trí hiện tại, còn cho biết ông Gadhafi vẫn khỏe, nhưng cũng không đề cập tới nơi ẩn náu của nhà lãnh đạo bị lật đổ.

Theo Nhật Nam (VNE)