Nhà báo nữ bị hiếp dâm ở Ấn Độ

Theo hãng tin Reuters, nạn nhân đang tác nghiệp cùng một đồng nghiệp nam tại một nhà máy dệt cũ bỏ hoang ở khu Lower Parel thì bị tấn công. Năm tên đến gần nói sẽ giúp nạn nhân lấy giấy phép chụp ảnh bên trong nhà máy. Sau đó, nạn nhân bị cưỡng bức, còn đồng nghiệp của cô bị trói và bị đánh đập.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong đêm 22-8 và sức khỏe hiện đã ổn định. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã cung cấp cho cảnh sát tên của hai kẻ hiếp dâm khi chúng gọi nhau trong lúc hành sự. Báo The Hindu (Ấn Độ) cho biết cảnh sát đã bắt giữ một kẻ tình nghi và nhận diện thêm bốn người khác.

Cảnh sát tại hiện trường vụ hiếp dâm. Ảnh: REUTERS

Sự kiện nêu trên nhắc nhớ đến cái chết thương tâm của một nữ sinh viên bị hiếp dâm trên xe buýt ở New Delhi hồi tháng 12-2012 dẫn đến làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nước. Sau đó, Ấn Độ đã sửa đổi luật theo hướng tăng nặng hình phạt đối với hành vi hiếp dâm.

Trước nay, so với New Delhi, Mumbai được xem là nơi an toàn hơn đối với du khách nữ đi một mình. Tuy nhiên, sau sự kiện nêu trên, A. L. Sharada, Giám đốc tổ chức phi chính phủ Population First (chuyên bảo vệ quyền lợi phụ nữ), nhận định phụ nữ đã không còn cảm thấy thực sự an toàn nữa.

NHÃ UYÊN