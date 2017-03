Nhà đài bị chỉ trích vì tường thuật trực tiếp cảnh tự vẫn

Theo Sầm Hoa (VNN/ Koreatimes/Sina)

Trước đó, Sung Jae-gi, người đứng đầu tổ chức Man of Korea đã thông báo trên mạng xã hội rằng anh ta sẽ nhảy khỏi cây cầu Mapo bắc qua sông Hàn (Seoul) vào hôm 26/7 để thu hút sự chú ý của mọi người đối với nhóm nhân quyền mà anh ta đang tham gia.Theo các nhà chức trách tới từ KBS và tổ chức nhân quyền, khi Sung chuẩn bị nhảy, hai đồng nghiệp của anh và một quay phim của đài truyền hình KBS đã có mặt tại hiện trường.Khoảng 30 nhân viên cứu hỏa cùng với một trực thăng đã tìm kiếm người đàn ông 45 tuổi này nhưng mọi nỗ lực đều thất bại bởi dòng nước mạnh hơn bình thường do mưa lớn tấn công thủ đô vào đầu tuần trước."Hỡi các cư dân mạng. Tôi có kế hoạch nhảy xuống một cây cầu bắc qua sông Hàn. Tôi hy vọng các bạn sẽ cho chúng tôi cơ hội cuối cùng. Hãy cho chúng tôi mượn 100 triệu won để chúng tôi trả nợ," Sung viết trên trang web.Sung nói rằng các đồng nghiệp của anh sẽ ghi hình cảnh tự vẫn.Thực tế, các bức ảnh Sung nhảy khỏi cây cầu đã được đăng tải trên trang Twitter của anh cùng với dòng chú thích: "Tôi biết điều này thực đáng hổ thẹn. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ ăn năn suốt quãng đời còn lại của mình."Hiện cảnh sát Seoul đang tiến hành điều tra hai lãnh đạo của tổ chức mà Sung tham gia về vụ tử tử này.Vụ tai nạn cũng gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trên internet. Cư dân mạng lên án ba người đàn ông có mặt tại hiện trường đã tiếp tay cho Sung tự tử.Phản ứng trước những chỉ trích trên, đài KBS cho biết quay phim đã báo cáo về vụ việc với cảnh sát trước đó và sau khi người đàn ông nhảy khỏi cầu. Nhà đài này cũng giải thích rằng nhân viên này không có đủ thời gian để cứu anh ta.Trước đó, hôm 28/9/2012, Đài Fox News của Mỹ đã phải lên tiếng xin lỗi vì đã tường thuật trực tiếp vụ một nghi can trộm xe tự tử trên truyền hình.